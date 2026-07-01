黃錦輝酒駕︱立法會議員黃錦輝 涉於前晚醉駕撞到兩車被捕

【黃錦輝/立法會議員/醉駕】一名66歲男子，前晚（29日）涉嫌醉駕撞到兩車被捕，據悉被捕人為立法會議員黃錦輝。

黃錦輝早上仍出席七一活動

黃錦輝今早仍有出席七一升旗儀式與回歸慶祝酒會，更稱「內心滿懷喜悅與自豪」。

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黃錦輝身兼全國政協委員

黃錦輝在社交平台帖文提到，回歸29年來，香港憑藉獨特的區位優勢、完備的法治根基，以及成熟的國際化營商環境，持續發揮「背靠祖國、聯通世界」的雙向樞紐作用，經濟與社會發展穩步前行。「相信在『一國兩制』的框架保障下，香港社會秩序穩定、民生持續改善，並在金融航運、科技創新、文化交流及青年發展等各大領域繼續前行。」

黃錦輝本身是中文大學工程學院副院長（外務），他於2022年底循選委會界別補選當選，晉身立法會，並於去年成功連任。他同時亦身兼第十四屆全國政協委員。