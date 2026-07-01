黃錦輝酒駕︱立法會議員黃錦輝 涉於前晚醉駕撞到兩車被捕
更新時間：13:12 2026-07-01 HKT
發佈時間：13:12 2026-07-01 HKT
發佈時間：13:12 2026-07-01 HKT
【黃錦輝/立法會議員/醉駕】一名66歲男子，前晚（29日）涉嫌醉駕撞到兩車被捕，據悉被捕人為立法會議員黃錦輝。
黃錦輝早上仍出席七一活動
黃錦輝今早仍有出席七一升旗儀式與回歸慶祝酒會，更稱「內心滿懷喜悅與自豪」。
相關新聞：
黃錦輝身兼全國政協委員
黃錦輝在社交平台帖文提到，回歸29年來，香港憑藉獨特的區位優勢、完備的法治根基，以及成熟的國際化營商環境，持續發揮「背靠祖國、聯通世界」的雙向樞紐作用，經濟與社會發展穩步前行。「相信在『一國兩制』的框架保障下，香港社會秩序穩定、民生持續改善，並在金融航運、科技創新、文化交流及青年發展等各大領域繼續前行。」
黃錦輝本身是中文大學工程學院副院長（外務），他於2022年底循選委會界別補選當選，晉身立法會，並於去年成功連任。他同時亦身兼第十四屆全國政協委員。
最Hit
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
2026-06-30 10:45 HKT
WhatsApp重大私隱更新｜新增「用戶名」無電話號碼都可對話！即睇4步預先登記搶名教學
2026-06-30 12:52 HKT
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福 老婆顏值爆燈成焦點
2026-06-29 20:44 HKT