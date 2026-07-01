回歸29周年︱廉政公署續堅守反貪使命 三管齊下維護社會廉潔

今日（7月1日）是香港特別行政區成立29周年，廉政公署在社交平台表示，香港回歸祖國以來，獲中央人民政府和香港特別行政區政府支持，繼續堅守反貪使命，以執法、教育、預防三管齊下，與市民攜手同心，維護社會廉潔，促進安定繁榮，共享豐碩成果。

廉署指，邁向回歸30年，將持續實踐願景，鞏固香港廉潔都會的美譽，促進全球廉政建設合作，致力成為國際公認的反貪典範。

胡英明今日出席了由特區政府與中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室合辦的慶祝中國共產黨成立105周年活動啓動儀式。廉署fb

胡英明指廉署必定會不忘初心，牢記使命，繼續為國家、為香港的廉潔發展作出貢獻。廉署fb

胡英明：廉署必定不忘初心牢記使命

廉政專員胡英明亦在社交平台表示，今日出席了由特區政府與中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室合辦的慶祝中國共產黨成立105周年活動啓動儀式，並觀看在北京舉行的「慶祝中國共產黨成立105周年大會」及國家主席習近平發表重要講話。

胡英明表示，深受習主席講話啓發，體會中國共產黨105年來攻克不同困難，團結各民族，創造輝煌歷史，廉政公署必定會不忘初心，牢記使命，繼續為國家、為香港的廉潔發展作出貢獻，並致力弘揚愛國精神，讓更多市民認識國家成就。

