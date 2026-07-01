政府舉行慶祝中共成立105周年活動 周霽：一國兩制為偉大創舉 香港定能融入和服務國家發展大局

中聯辦主任周霽今午（7月1日）出席「慶祝中國共產黨成立105周年活動啟動儀式」，他致辭時稱，105年的偉大奮鬥歷程，繪就了人類發展史上最為壯美的畫卷，中華民族偉大復興展現出前所未有的光明前景，而今次在香港舉辦慶祝中國共產黨成立105周年活動，具有重大的現實意義和深遠的歷史意義。

他續稱，「一國兩制」是中國共產黨的偉大創舉，是中國特色社會主義的重要組成部分，中國共產黨創造性提出「一國兩制」偉大構想，通過了一系列艱辛探索，不懈奮鬥，香港順利回歸祖國，洗雪了中華民族百年屈辱，一個國家兩種制度在過往人類政治實踐中從未有過，這充分彰顯中國共產黨巨大政治勇氣和寬廣的政治胸懷。

「慶祝中國共產黨成立105周年活動啟動儀式」。

他指，回歸後中央全力支持香港應對各種風險挑戰，包括香港成功戰勝亞洲金融危機、國際金融危機、非典、新冠疫情以及一些社會動蕩的衝擊，全面貫徹總體國家安全觀，堅定維護國家主權安全、發展利益。現在香港社會大局總體穩定，中央全力支持香港發展經濟，改善民生，先後出台一系列挺港、惠港政策措施。

他又稱，中央全力支持香港保持獨特地位和優勢，香港對外交流合作不斷深化，內聯外通功能日益增強，國際影響力繼續提升，「一國兩制」下，香港同胞真正實現了當家作主，創業建功的舞台越來越寬廣，與祖國人民一道共擔民族復興的歷史責任，共享祖國繁榮昌盛的偉大榮光。

中聯辦主任周霽。

他提到今年是「十五五」規劃開局之年，新征程上國家對香港有很高的期待，香港大有可為、風光無限，堅信由中央政府全力支持，由李家超和特區政府勇於擔當、開拓進取，有香港社會各界戮力同心、團結奮進，香港一定能夠在融入和服務國家發展大局中實現自身更好發展，更加繁榮穩定，一定能為強國建設民族復興的偉業作出新的更大貢獻。

記者：郭詠欣

攝影：盧江球