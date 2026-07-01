授勳2026︱獲頒行政長官社區服務獎狀 余達松：非個人努力成果 是背後團隊的努力

政府今日（7月1日）公布2026年授勳名單，其中啟德體育園保安及關鍵電腦系統總監余達松，獲頒發行政長官社區服務獎狀，表彰他對第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會的籌備工作的貢獻。余達松表示，成功承辦第十五屆全運會不只是他一個人的努力成果，背後有團隊的努力，特別是有文體旅局全運會統籌辦公室團隊上下一心的努力。

回顧籌備過程的難處，余達松指體育園剛落成，就舉辦運動會，許多工作都是第一次做。「關於比賽的要求、運動專業知識等等我們都是學習階段，全靠殘疾奧委會給意見。」他以殘奧會的硬地滾球項目為例，指當中很多專業知識，是要在該領域工作多年才會懂，啟德團隊也從中學習了很多。

期望引入更多國際性盛事 鞏固香港地標地位

中國香港殘疾人奧委會行政總監胡小玲表示，籌備硬地滾球比賽時，需要一些符合國家規格的級別鑑定設施，當時提出需要這些配套時，啟德體育園都能夠很快配合。

展望未來，余達松表示體育園會全力配合政府政策，支持各類體育發展項目，並期望引入更多國際性盛事，將啟德體育園推廣至全世界，鞏固其香港地標的地位。他更寄語：「希望將來不論是殘疾人士，還是社會各階層的不同人士，都可以有更多機會在體育園參加不同類型的運動。」

記者：周育瑩 攝影：汪旭峰

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