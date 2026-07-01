回歸29周年｜啟德體育園首辦慶七一升旗儀式 金民豪：全力支持編製首個五年規劃

為慶祝香港特別行政區成立29周年，啟德體育園於今日（7月1日）上午在園內中央廣場舉行開幕以來首個慶祝七一回歸升旗儀式。現場有青少年軍儀仗隊及太極武術表演，園區更特設多個免費運動體驗坊，包括劍擊、網球及空手道等。啟德體育園行政總裁金民豪表示，體育園會全力支持政府編製第一個五年發展規劃，推動體育與盛事發展，深化「體育+旅遊」及「盛事+旅遊」協同效益。

首辦回歸升旗儀式 青少年軍儀仗隊及武術獻技

升旗儀式於上午10時55分在體育園中央廣場舉行，是開幕以來首個慶祝七一回歸的升旗活動，多位政商界嘉賓及社區領袖出席。儀式開始時，香港青少年軍總會儀仗隊以整齊步伐進場，保良局林文燦英文小學學生現場獻唱國歌，全體嘉賓亦同唱。其後，武術運動員莫宛螢和香港太極青年慈善基金青年學員進行太極和武術表演。

積極推動體育與盛事發展

啟德體育園行政總裁金民豪表示，很高興與市民分享香港特別行政區成立29周年的喜悅。他指出，體育園將全力支持政府編製第一個五年發展規劃，積極推動體育與盛事發展，並致力深化「體育+旅遊」及「盛事+旅遊」的協同效益。

設免費運動體驗坊

今日一家五口來看升旗禮的鄧太表示，四歲的兒子Theo喜歡看步操和升國旗，今日便帶他來觀看。

升旗後，園區設有免費運動體驗坊，有運動員駐場教授，幫助公眾體驗不同運動，包括劍擊、網球、空手道、排球及筋膜伸展棍等。鄧太表示，有帶小朋友參加體驗坊，不過因為他們年紀尚幼，有些運動不太適合他們參加。現場有攤位派發雪糕及飲品，她就帶三位小朋友來吃雪糕，小朋友都吃得十分滋味。

她表示，啟德泊車方便，泊車後來中央廣場的這段路都有遮蔭，走路也不會辛苦，而且附近商場亦有廁所，方便照顧小朋友。

記者：周育瑩

攝影：汪旭峰