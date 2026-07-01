政府舉行慶祝中共成立105周年活動 李家超：將於十八區介紹中共領導下重要成就

慶祝中國共產黨成立105周年大會今日（7月1日）上午10時在人民大會堂隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平向「七一勳章」獲得者頒授勳章並發表重要講話，期間表明支持港澳更好融入服務國家發展大局，堅定不移貫徹「一國兩制」、港人治港。同日，香港特區政府及中聯辦在香港舉辦「慶祝中國共產黨成立105周年活動啟動儀式」。

行政長官李家超致辭時宣布，特區政府將舉辦一系列慶祝活動，包括以「航天成就」和「綠色轉型」為主題的專題活動，以及全港18區的慶祝活動等，加強香港市民認識國家在中國共產黨領導下取得的重要成就，為香港市民特別是廣大青年，凝聚民族自信，厚植家國情懷。

李家超：中共帶領下 新中國實現廣泛而深刻社會變革

他表示，過去105年以來，中國共產黨始終踐行初心使命，團結中華兒女不懈奮鬥，推動中華文化繁榮興盛，帶領中華民族踏上偉大復興的征程，並在中國共產黨帶領下、在全國人民共同奮鬥下，中華民族迎來了站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。

他續稱，香港是國家不可分離的部分，始終與國家同呼吸、共命運，一百多年前，中華民族積弱無力，飽經離散，中國共產黨團結帶領中國人民，建立了人民當家作主的中華人民共和國，新中國實現了廣泛而深刻的社會變革，奮發圖強，日益強大，香港在1997年7月1日回歸祖國，長期繁榮穩定有了強大後盾、有依靠、有未來。

他更指，經歷百多年以來的滄海桑田，香港今天位居全球最自由經濟體榜首，國際競爭力排名世界第二，在世界舞台發光發亮，而歷史的雄辯證明，中國共產黨是民族復興的領導核心，中國共產黨領導的新中國，為香港繁榮發展帶來根本保障。在「一國兩制」的偉大構想與成功實踐下，香港享有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。在中國共產黨的領導下，中央一直對香港關心愛護、大力支持。



他表示，從頒布實施《香港國安法》、完善選舉制度、落實「愛國者治港」原則，到黎家盈光榮參與國家航天工程、香港與內地深化互聯互通等，都反映國家的關心和大力支持，香港「由亂到治」，邁向「由治及興」的新征程，這都彰顯「一國兩制」的強大生命力。

記者：郭詠欣

攝影：盧江球