習近平：支持港澳更好融入服務國家發展大局 堅定不移貫徹「一國兩制」、港人治港

慶祝中國共產黨成立105周年大會今日（7月1日）舉行，中共中央總書記習近平表示，促進香港和澳門長期繁榮穩定，是中華民族偉大復興的內在要求，要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展，支持港澳更好融入和服務國家發展大局。

中共中央總書記習近平。央視擷圖

習近平又指，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。他續指，要深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，深化兩岸交流合作和融合發展，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉，堅定推進祖國統一大業。

慶祝中國共產黨成立105周年大會今日（7月1日）舉行。央視擷圖

習近平更代表黨中央向奮鬥在各條戰線的全國人民和各界人士，致以崇高的敬意，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞，致以誠摯的問候。