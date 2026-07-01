授勳2026︱65人獲委擔任太平紳士 李徐子淇榜上有名 體育專員蔡健斌獲頒行政長官公共服務獎狀

授勳2026｜政府今日（7月1日）公布2026委任太平紳士名單，65人獲委任為太平紳士，當中44人根據《太平紳士條例》（第510章）第3(1)(b)條獲委任（一般稱為非官守太平紳士），21人根據該條例第3(1)(a)條獲委任（一般稱為官守太平紳士）。名單上，包括港鐵公司行政總裁楊美珍、新世界發展行政總裁黃少媚、機管局行政總裁張李佳蕙等，恒基兆業主席兼董事總經理李家誠太太李徐子淇。

李徐子淇擁LSE傳理學碩士學位 近年投身慈善界及商界活動

獲授太平紳士的李徐子淇，有「千億新抱」之稱，在英國倫敦大學倫敦大學學院攻讀東歐研究與經濟學士課程，並於倫敦政治經濟學院完成性別與媒體碩士課程。06年與恒基兆業主席兼董事總經理李家誠結婚後淡出娛樂圈；近年投身慈善界及商界活動，適逢今年是恒基地產成立50周年，李徐子淇於本月端午節期間與丈夫李家誠一起走入社區，不但到長者日間護理中心和近50名長者交流，送上糭子、湯包等節慶禮品，又探訪多名獨居長者，了解他們的近況。

徐子淇於本月端午節期間與丈夫一起走入社區，探訪多名獨居長者，了解他們的近況。

楊美珍成港鐵首名女CEO 自99年起加入港鐵

同獲委任為太平紳士的有港鐵公司行政總裁楊美珍。她於今年一月出任行政總裁，為港鐵首位女CEO。楊美珍在1999年加入港鐵，曾擔任多個重要職位，包括於2011至2021年間出任商務總監、2021年出任香港客運服務總監，並於2023年獲委任為常務總監 – 香港客運服務。

黃少媚擁逾20年房地產經驗 24年出任新世界CEO

新世界發展行政總裁黃少媚於2024年11月起出任行政總裁。她於2015年10月加入新世界，歷任新世界中國地產有限公司副行政總裁及新世界中國地產有限公司董事兼行政總裁，擁有超過20年房地產經驗，長期擔任中國內地城市大型基礎建設、城市規劃及城市更新的顧問工作，向內地政府提供專業地產發展、城市規劃及相關專業建議。

張李佳蕙92年加盟機管局 25年任行政總裁

機管局行政總裁張李佳蕙於2025年4月獲委任為行政總裁。張李佳蕙曾在美國紐約及加州矽谷高科技公司工作多年，其後於1992年加盟機管局，於2022年12月獲委任為首席營運總監，並自2024年6月起兼任署理行政總裁。她在機場管理方面擁有超過30年經驗，先後在機管局執掌多個高級管理層職位。

張李佳蕙持有美國南伊利諾大學工商管理碩士學位及紐約州立大學電腦科學學士學位，並於史丹福大學修讀行政管理課程。

141人獲行政長官公共服務獎狀 體育專員蔡健斌上榜

另外，共有141人獲行政長官公共服務獎狀。政府嘉獎對啟德體育園開幕籌備工作貢獻良多的人士，包括體育專員蔡健斌。蔡健斌畢業後加入政府擔任政務主任，曾在2010年至2013年出任元朗民政事務助理專員。及後輾轉於多個決策局及部門任職，包括在旅遊事務署出任旅遊事務助理專員，以及在財經事務及庫務局擔任首席助理秘書長。他於2021年獲港府保送至史丹福大學修讀管理碩士，並於2022年畢業。回港後，出任文化體育及旅遊局首席助理秘書長，並於2024年9月接任體育專員。



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