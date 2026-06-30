海洋公園保育資助屆滿 田北辰倡水上樂園規模減半 騰空間建遊艇會救亡

海洋公園過去4年每年獲政府撥款2.8億元作保育及教育資助，惟有關資助於今日（30日）正式屆滿。實政圓桌召集人田北辰在社交平台撰文，指海洋公園作為香港的集體回憶，現時正背負「保育」與「水上樂園」兩大包袱，若失去政府的政策支持，任何人接手均會「回天乏術」。他建議將連年虧損的水上樂園縮減一半規模，並騰出空間興建遊艇會，以開拓新收入來源補貼虧損。

若保育值得延續 政府責無旁貸

田北辰指，海洋公園現時每年需花費約4.8億元維持各項保育活動。在不計算水上樂園每年2億元虧損的情況下，若配合政府2.8億元的保育補貼，公園原本可錄得接近1億元盈利。然而，隨着資助於今日停止，保育項目難以純商業化模式（即取消所有學生及特定人士優惠）達至收支平衡。

他認為，面對當前困局，海洋公園若非縮減保育規模，政府就必須想清楚保育工作是否值得延續。若認為值得，政府便責無旁貸要繼續支持海洋公園，否則公園的保育工作將難以維持。

倡水上樂園規模減半 騰空間建遊艇會拓客源

針對另一個「包袱」水上樂園，田北辰直指其目前入不敷出，且毫無轉機，每年虧損高達2億元。他提出「救亡」方案，建議將水上樂園規模縮小一半，期望能將虧損由2億元減半至1億元。

至於騰出的空間，田北辰建議改建為具備餐飲及零售設施的遊艇會，專門迎合豪宅及遊艇客群。他引述政府計劃，指當局正打算在海洋公園旁設立200個泊位，以迎接「北艇南下」的超過70呎豪宅遊艇。他指出，目前香港大型遊艇泊位嚴重不足，預計該200個泊位將會迅速售罄；屆時周邊需要相應的配套設施，遊艇會正好能滿足需求，甚至能吸引遊艇公司租用辦公室進行租賃及買賣。他期望此方案能為海洋公園開闢新收入來源，從而補貼水上樂園的虧損。

田北辰亦提及與海洋公園公司主席龐建貽的交情，讚揚對方為人靈活、「有諗頭」，認為由他擔任主席是絕對正確的決定。不過他坦言，即使龐建貽願意奮身投入並花費大量時間於公職，但面對公園背負兩大包袱的現況，點都需要外界幫助。他強調，單靠管理層的努力並不足夠，長遠而言仍需要政府在政策上給予實質支持，方能帶領海洋公園走出困境。