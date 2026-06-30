李家超：政府打破利益藩籬 以改革解決民生難題 對接「十五五」規劃

慶祝香港回歸祖國29周年系列活動啟動禮暨「香江奮進啟新程」文藝晚會今晚（30日）在紅磡香港體育館盛大舉行。多位特區政府官員及中央駐港機構代表，包括行政長官李家超、香港中聯辦主任周霽、香港各界慶典委員會主席譚錦球等擔任主禮嘉賓。行政長官李家超致辭時表示，政府會不斷改革創新，全力推動香港經濟和社會發展，持續改善民生。

香港各界慶典委員會今年以「維港同慶廿九載 香江奮進啟新程」為主題，舉辦一系列慶祝活動，與全港市民共慶回歸喜悅，展現香港「由治及興」的新氣象。

李家超：敢於打破利益藩籬 堅決以結果為目標

李家超致辭時回顧過去一年，指香港經濟持續增長，民生不斷改善；今年首季本地生產總值增長5.9%，創下近五年最強增幅；政府加速興建大量公屋、推出3萬個「簡約公屋」單位，並嚴厲打擊濫用，收回約1萬個單位。現時公屋綜合輪候時間降至4.7年，輪候期大幅縮短一年半，創8年多以來的最低紀錄。

他提到，政府以立法方式處理劣質劏房問題及規管網約車，填補了多年以來的法律空白，切實解決民生難題，強調這是更好結合「有為政府」和「高效市場」，敢於打破利益藩籬，堅決以結果為目標、以改革解決問題的重要成果。

李家超續指，香港國際排名再創佳績，世界競爭力排名已升至全球第二。適逢今年是國家「十五五」規劃開局之年，特區政府正全速制定首份五年規劃，主動對接國家，讓香港更好融入和服務國家發展大局。政府將繼續提升市民福祉，加快建設北部都會區，並以大學城、產業、科技，以及「宜居、宜業、宜遊」為發展目標，全力打造香港經濟和社會發展的新引擎。

周霽籲全社會努力對接國家大局

周霽代表中央政府祝賀香港，強調「一國兩制」的成功實施使香港保持穩定繁榮。他表示，自回歸以來，香港在中央政府支持下經濟持續增長、社會穩定，成為全球最安全的城市之一。他呼籲香港社會共同努力，加強與國家發展大局對接，共創繁榮新篇章。

譚錦球致辭時，肯定了特區政府施政的努力以及香港融入國家發展的藍圖，並對香港未來的繁榮穩定充滿期盼。他表示，晚會主題「香江奮進啟新程」旨在展示香港人的精神與夢想，呼籲大眾與祖國同心同行，為建設更美好的香港而努力。

啟動禮結束後，文藝晚會隨即上演。多位知名藝人及表演團體獻上精彩節目，演出陣容包括譚詠麟、鍾鎮濤、梁漢文、吳碧霞、汪小敏、冼靖峰、黃洛妍等。晚會節目豐富多元，涵蓋歌唱、舞劇、機械人及雜技等表演，充分展現香港人的拼搏精神，寓意與祖國同心同行，邁步向前。

記者：梁珮旻

攝影：陳浩元