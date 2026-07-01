回歸29周年．直播︱政府舉行升旗儀式及慶祝酒會

今天（1日）是香港回歸祖國29周年紀念日，特區政府早上於灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式，以及在會展舉行酒會慶祝。出席者包括行政長官李家超伉儷和政府高層官員，前特首林鄭月娥、梁振英夫婦、曾蔭權夫婦均有出席。中央駐港機構代表亦有出席，包括中聯辨主任周霽等人。其他出席嘉賓亦包括，行會成員陳健波、張宇人、任志剛、陳克勤，以及多名立法會議員。

特首李家超伉儷於約早上7時52分進場。警察銀樂隊在現場奏樂，護旗方隊及儀仗隊以中式步操進場，飛行服務隊多架直升機分別懸掛國旗及區旗，飛越維港上空，消防船及水警輪則在會展對開海面噴水花致敬。與往年一樣，升旗儀式不設公眾觀禮區。

護旗方隊及儀仗隊於上午7時55分，以中式步操進場，升旗儀式於8時如常開始，現場奏唱國歌。儀式完成後，一眾嘉賓進入會展準備參加酒會。

記者：郭詠欣

攝影：盧江球