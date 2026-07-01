回歸29周年︱特區政府慶祝酒會 黎家盈驚喜現身 於太空展示區旗：祝願香港更繁榮穩定

今天（1日）是香港回歸祖國29周年紀念日，特區政府早上於灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式，以及在會展舉行酒會慶祝。出席者包括行政長官李家超伉儷和政府高層官員，前特首林鄭月娥、梁振英夫婦、曾蔭權夫婦均有出席。中央駐港機構代表亦有出席，包括中聯辨主任周霽等人。其他出席嘉賓亦包括，行會成員陳健波、張宇人、任志剛、陳克勤，以及多名立法會議員。

特首李家超伉儷於約早上7時52分進場。警察銀樂隊在現場奏樂，護旗方隊及儀仗隊以中式步操進場，飛行服務隊多架直升機分別懸掛國旗及區旗，飛越維港上空，消防船及水警輪則在會展對開海面噴水花致敬。與往年一樣，升旗儀式不設公眾觀禮區。護旗方隊及儀仗隊於上午7時55分，以中式步操進場，升旗儀式於8時如常開始，現場奏唱國歌。

黎家盈太空上拍片 展示區旗：祝賀香港更繁榮穩定

升旗儀式後，特區政府隨即於在會展舉行慶祝酒會，李家超伉儷於約早上8時25分進場。香港兒童合唱團包括8名在1997年回歸活動中曾獻唱的成員，獻唱由香港著名作曲家何崇志作詞及作曲的經典合唱作品－《只有和聲》。歌曲描繪了一位歌者，她的聲音穿越重洋，尋找志同道合的靈魂。當她的歌聲在彼此之間回響，世界彷彿化作和諧的網絡，打破界限，讓人與自然齊聲同唱。

正於太空國家空間站、來自香港的載荷專家黎家盈拍片，並在國家空間站展示區旗，以顯示對國家的感謝及對香港的祝福。她更以廣東話稱，她能在國家空間站顯示「一國兩制」下，祖國給予的珍貴機遇，讓她可參與國家航天工程，對此深感自豪，可為國家建設航天強國、推動人類文明向前發展，為全人類共創美好未來，祝賀香港在國家的關心及支持下會更繁榮穩定，呼籲大家為祖國及香港更美好的明天努力奮鬥。

李家超：北都已由「紙上藍圖」進入收成期

李家超致辭時表示，國家主席習近平於4年前，出席本屆政府上任的就職典禮，提出4個必須、4點希望成為他的施政藍圖，又稱自己在4年來改變了政府文化、建立以結果為目標的政府，亦解決香港累積多年的問題，歷史性完成《基本法》23條立法，築牢維護國家安全屏障，全面落實「愛國者治港」原則等。

展望未來，他指將全速編制香港首份五年規劃，確保經濟及社會發展的重要一步，是以民為本施政理念的載體，當涵蓋多項民生事務，香港亦會主動及融入國家發展大局，進一步鞏固及提升香港在國際金融、航運、貿易及創科等國際中心地位，加強建設國際航空樞紐、強化全球離岸人民幣業務樞紐，構建大宗商品交易生態圈、打造高端人才合作高地等，並深化國際交往合作，開拓新市場，持續提升香港的競爭力。他亦會全速推進北部都會區建設，以大學城、產業、科技、宜居、宜業為北都建設的目標，成為香港發展的突破點，形容北都已由紙上藍圖進入收成期。

李家超補充，今年的7月1日有另一個意義，就是中國共產黨成立105周年的重要日子。根據《憲法》，中華人民共和國政治制度的最高原則是中國共產黨領導。香港特區根據《憲法》設立，保持原有的資本主義制度和生活方式，繼續實行普通法制度，人員、資金、數據、貨物等自由流通。國家的繁榮昌盛，是香港最堅強的後盾。

他最後以「乘風破浪久相期，看今日揚帆萬里」為結語，稱相信憑着「一國兩制」的獨特優勢、香港人的靈活應變，香港這艘東方之珠巨輪必將乘著國家發展的東風，破浪前行，開創更耀眼奪目的未來。

記者：郭詠欣

攝影：盧江球