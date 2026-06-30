慶祝中國共產黨成立105周年 特區政府7.1會展加插慶祝活動儀式

明日（7月1日）是香港回歸29周年紀念日，行政長官李家超和政府高層官員早上8時將出席升旗儀式及之後的慶祝酒會，慶祝香港特別行政區成立29周年。據了解，多名收界人士近日收到由特區政府及香港中聯辦共同發出的邀請函，邀約參與明日早上9時30分在灣仔會展舉行的「慶祝中國共產黨成立105周年活動啟動儀式」。

北京7.1舉行「慶祝中國共產黨成立105周年大會」

北京人民大會堂7月1日早上10時將舉行「慶祝中國共產黨成立105周年大會」，據新華社報道，中共總書記習近平屆時將向獲得中共最高榮譽「七一勳章」的人士頒授勳章，並發表講話。

在香港，多名政界人士在本月27日收到特區政府及中聯辦發出的邀請函，邀請參與7月1日在灣仔會展舉行的「慶祝中國共產黨成立105周年活動啟動儀式」。有獲邀人士指，當日早上在會展參加回歸慶祝酒會後，便可參與中共建黨活動啟動儀式，預料屆時會透過視像觀看習近平講話及參觀展覽。

特區政府昨日發稿，指升旗儀式上午8時在灣仔香港會議展覽中心外的金紫荊廣場舉行。社會賢達及制服團隊成員會出席儀式，現場不會設立公眾觀禮區。升旗儀式中，警察樂隊將會奏樂；在歌唱家林俊和邱芷芊的領唱下，庇理羅士女子中學和皇仁書院合唱團會獻唱國歌；特區政府紀律部隊會在空中和海上敬禮。

升旗儀式結束後，特區政府會在會展三樓大會堂舉行慶祝酒會，行政長官將為酒會主禮。駕駛人士請注意，在上述慶祝活動舉行期間，警方會在金紫荊廣場一帶實施特別交通安排。