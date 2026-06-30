Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

慶祝中國共產黨成立105周年 特區政府7.1會展加插慶祝活動儀式

政情
更新時間：13:41 2026-06-30 HKT
發佈時間：13:41 2026-06-30 HKT

明日（7月1日）是香港回歸29周年紀念日，行政長官李家超和政府高層官員早上8時將出席升旗儀式及之後的慶祝酒會，慶祝香港特別行政區成立29周年。據了解，多名收界人士近日收到由特區政府及香港中聯辦共同發出的邀請函，邀約參與明日早上9時30分在灣仔會展舉行的「慶祝中國共產黨成立105周年活動啟動儀式」。

北京7.1舉行「慶祝中國共產黨成立105周年大會」

北京人民大會堂7月1日早上10時將舉行「慶祝中國共產黨成立105周年大會」，據新華社報道，中共總書記習近平屆時將向獲得中共最高榮譽「七一勳章」的人士頒授勳章，並發表講話。

在香港，多名政界人士在本月27日收到特區政府及中聯辦發出的邀請函，邀請參與7月1日在灣仔會展舉行的「慶祝中國共產黨成立105周年活動啟動儀式」。有獲邀人士指，當日早上在會展參加回歸慶祝酒會後，便可參與中共建黨活動啟動儀式，預料屆時會透過視像觀看習近平講話及參觀展覽。

特區政府昨日發稿，指升旗儀式上午8時在灣仔香港會議展覽中心外的金紫荊廣場舉行。社會賢達及制服團隊成員會出席儀式，現場不會設立公眾觀禮區。升旗儀式中，警察樂隊將會奏樂；在歌唱家林俊和邱芷芊的領唱下，庇理羅士女子中學和皇仁書院合唱團會獻唱國歌；特區政府紀律部隊會在空中和海上敬禮。

升旗儀式結束後，特區政府會在會展三樓大會堂舉行慶祝酒會，行政長官將為酒會主禮。駕駛人士請注意，在上述慶祝活動舉行期間，警方會在金紫荊廣場一帶實施特別交通安排。

最Hit
世界盃2026｜田中碧做罪人賽後痛哭 板倉滉：非一人失誤，是作為球隊落敗 。
世界盃2026｜田中碧做罪人賽後痛哭 板倉滉：非一人失誤，是作為球隊落敗
足球世界
5小時前
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
影視圈
17小時前
前律政司檢控主任遭革職褫奪退休金 提司法覆核今被駁回
前律政司檢控主任遭革職褫奪退休金 提司法覆核今被駁回
社會
4小時前
馬國明偕妻一家五口逛名店 《東周刊》獨家爆湯洛雯三招備孕 暴脹出巡孕味濃
00:53
馬國明偕妻一家五口逛名店 《東周刊》獨家爆湯洛雯三招備孕 暴脹出巡孕味濃
即時娛樂
6小時前
體壇早報｜日本被巴西絕殺 田中碧失誤痛哭 德國爆冷出局。美聯社、路透社
體壇早報｜日本被巴西絕殺 田中碧失誤痛哭 德國爆冷出局
足球世界
6小時前
世界盃2026｜德國首次世盃互射12碼落敗 巴拉圭晉身16強。
世界盃2026｜德國首次互射12碼落敗 巴拉圭晉級16強
足球世界
6小時前
台旅客來港飲茶遇搭枱「怪客」？核突食相嚇到急埋單 離開驚見一幕當場崩潰 網民兩極反應：個心有點難過VS俾我都走人
台旅客來港飲茶遇搭枱「怪客」？核突食相嚇到急埋單 離開驚見一幕當場崩潰 網民兩極反應：個心有點難過VS俾我都走人
生活百科
22小時前
北上長住隨時跌入「全球徵稅」網？項明生教一招合法避稅惹議 網民反問：住老人院點算？｜Juicy叮
北上長住隨時跌入「全球徵稅」網？項明生教一招合法避稅惹議 網民反問：住老人院點算？｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
盧海鵬罕見姪仔悲從中來 睹三兄弟舊照嘆：一家五口剩番我 豁達看生死自嘲「想死冇咁易」
盧海鵬罕見姪仔悲從中來  睹三兄弟舊照嘆：一家五口剩番我  豁達看生死自嘲「想死冇咁易」
影視圈
5小時前