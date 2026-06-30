立法會就任半載 發布影片回顧工作 解讀「守正創新團結奮進」八字承諾

第八屆立法會就任半載，立法會秘書處特別製作了一套工作回顧精華影片，題為「守正創新 團結奮進」。立法會主席李慧琼指，有關的8個字既是本屆立法會過去半年的工作寫照，更是全體議員對香港市民的莊嚴承諾。

立法會主席李慧琼今日(30日)在社交平台發布有關的影片，在帖文中，解釋這8個字的意思，「守正」： 議員繼續履職盡責，依據《基本法》履行憲制職能，本著務實為民的原則，嚴謹審議法案與審批撥款；「創新」── 在原有的基礎上，開創先河，革新破局，本屆立法會歷史性與特區政府建立協同機制，在早階段就協助編製香港第一個五年規劃；議員又認真學習，參與涵蓋國家、經濟民生等事務的學習會，與時並進。

「團結奮進」── 團結不僅在於議會內的協作，亦體現於立法會與市民之間的緊密聯繫。全體議員已在全港各區設立多間辦事處，以及開設社交平台，開拓更多元、更直接的溝通渠道。透過積極落區調研考察，議員深入聆聽市民和業界聲音，切實履行「民意代言人」的角色。

回顧議會半年工作

在影片中，提到議會半年來的工作，當中包括半年通過4項法案，審議54項附屬法例，批准撥款695億，同時配合及協助編製香港五年規劃，收集570份建議書，僅用一個月向行政長官提交報告；助力加快北部都會區建設，包括到現場考察，通過決議案，提高借款上限支持北都相關工程發展。影片還提到現時全體議員設226間辦事處，遍布香港，議員亦設有社交平台，進行多元交流；立法會亦說好國家及香港故事，加強政策解說，反駁及澄清對港失實抹黑言論，全力維護香港國際聲譽。

李慧琼最後強調，全體議員定必繼往開來，以國家和香港整體利益為依歸，助力國家與香港的高質量發展，繼續做到「民有所呼、我有所應」，共建美好家園。