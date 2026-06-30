兩新成員獲委加入私隱專員公署  7.1起上任為期兩年

個人資料私隱專員鍾麗玲今（14日）宣布，委任陳俊偉及黃家偉工程師為個人資料私隱專員公署科技發展常務委員會的新成員。兩人任期均為兩年，由2026年7月1日至2028年6月30日。



陳俊偉為香港電腦學會會長。他在資訊科技界擁有逾25年經驗，曾在大型機構推動企業資訊科技、數碼轉型及人工智能創新應用，在領導制定及推行多年期數碼與人工智能策略方面有豐富實踐經驗。

個人資料私隱專員鍾麗玲今（14日）宣布，委任陳俊偉及黃家偉工程師為個人資料私隱專員公署科技發展常務委員會的新成員。資料圖片

黃家偉為香港互聯網註冊管理有限公司行政總裁，他在公私營機構從事業務發展及策略管理有逾30年經驗。他領導互聯網註冊公司推動數碼創新，以及鞏固香港作為全球電子商貿樞紐的地位。



私隱專員亦藉此機會，向所有委員會成員，特別是任期屆滿的張偉倫博士及楊瓞仁教授，過去多年來對委員會作出的貢獻及所給予的寶貴意見，致以誠懇的謝意。



自7月1日起，委員會的成員如下（按姓氏英文字母排序）：

鍾麗玲女士, SBS（個人資料私隱專員）（主席）

陳俊偉先生（新成員）

朱偉年博士

黎少斌先生

李嘉樂教授

黃家偉工程師（新成員）

立法會議員黃錦輝教授, MH

姚兆明教授

