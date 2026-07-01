Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

議政隨想︱譚鎮國：《設立新界北醫院聯網 破解地區醫療困境》

政情
更新時間：07:00 2026-07-01 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-01 HKT

立法會日前通過我提出的首個議員議案「加快規劃並落實新界北醫院聯網，促進新界北醫療發展」，促請政府因應北部都會區的加速發展，盡快增設新界北醫院聯網，調整資源，從根源紓解新界北公營醫療服務壓力。北都建設提速，人口攀升，改革刻不容緩，以免將來要追落後。

沿用25年的新界東、西兩大聯網劃分，在人口結構變化下已漸見局限。加上新界北欠缺婦產科、心胸外科等關鍵專科，長者及長期病患需長途跋涉跨區求診，身心俱疲。若未能及時重整醫療資源、分流就診壓力，公立醫療系統負荷將持續加劇，或致延誤治療，終令市民受苦。

「加快規劃並落實新界北醫院聯網，促進新界北醫療發展」議案日前獲得通過。
「加快規劃並落實新界北醫院聯網，促進新界北醫療發展」議案日前獲得通過。

我提出設立新界北醫院聯網，整合北區、天水圍、博愛醫院以及北都規劃中的牛潭尾、洪水橋醫院，全面重整新界東西兩區的醫療資源，完善區內專科服務，市民可以原區求診，縮短輪候時間。同時善用古洞北新發展區、新田科技城預留的醫療用地，規劃基層醫療中心及私家醫院，形成公私互補格局，為市民提供多元選擇，有效分流公營醫療服務的壓力。

設立新界北聯網不僅解決眼前困難，更具長遠價值：北都有新田科技城、河套創科園及第三間醫學院，可培育醫療人才，同時推動生命科技研發轉化，令更多先進的醫療技術可以落地應用，惠及全港市民。

政府根據新界的人口增長，指出設立新界北聯網的條件正更臻成熟，醫療革新非一蹴而就，我期望政府緊貼北都發展節奏，盡快啟動聯網建設，讓新界北居民早日享有便捷優質的醫療服務，實現全港醫療資源均衡發展。

最Hit
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
長者七一優惠！8大交通/餐飲/景點 長者咭、樂悠咭折扣 自助餐半價、蛋撻71折、$18下午茶餐
長者七一優惠！8大交通/餐飲/景點 長者咭、樂悠咭折扣 自助餐半價、蛋撻71折、$18下午茶餐
生活百科
13小時前
授勳2026｜陳健波、劉遵義、林廣兆3人膺大紫荊勳章 盧煜明、陳克勤等8人獲金紫荊
授勳2026｜陳健波、劉遵義、林廣兆3人膺大紫荊勳章 盧煜明、陳克勤等8人獲金紫荊
政情
7小時前
必搶$88任食片皮鴨+點心放題！180分鐘歎即製小菜招牌點心 再送原隻鮑魚佛跳牆灌湯餃
必搶$88任食片皮鴨+點心放題！180分鐘歎即製小菜招牌點心 再送原隻鮑魚佛跳牆灌湯餃
飲食
12小時前
TVB高層樂易玲67歲生日許願幫藝人賺大錢 預告黃宗澤領軍賀歲片點名劉穎鏇好耀眼
06:49
TVB高層樂易玲67歲生日許願幫藝人賺大錢 預告黃宗澤領軍賀歲片點名劉穎鏇好耀眼
影視圈
7小時前
黃家駒逝世33年丨黃貫中痛憶青春定格像刀割那麼痛 唯一舊愛林楚麒終極現身
黃家駒逝世33年丨黃貫中痛憶青春定格像刀割那麼痛 唯一舊愛林楚麒終極現身
影視圈
13小時前
六合彩｜頭獎$3900萬今晚攪珠 即睇近期30期最幸運號碼
六合彩｜頭獎$3900萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
9小時前
夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕
夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕
生活百科
14小時前
WhatsApp重大私隱更新｜新增「用戶名」無電話號碼都可對話！即睇2步預先登記搶名教學
WhatsApp重大私隱更新｜新增「用戶名」無電話號碼都可對話！即睇4步預先登記搶名教學
生活百科
18小時前
蔡一鳳敗訴需付訟費。資料圖片
蔡一鳳入稟追趙薇前夫黃有龍1億中介費 高院裁定敗訴需付訟費
社會
16小時前