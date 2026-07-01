議政隨想︱譚鎮國：《設立新界北醫院聯網 破解地區醫療困境》

立法會日前通過我提出的首個議員議案「加快規劃並落實新界北醫院聯網，促進新界北醫療發展」，促請政府因應北部都會區的加速發展，盡快增設新界北醫院聯網，調整資源，從根源紓解新界北公營醫療服務壓力。北都建設提速，人口攀升，改革刻不容緩，以免將來要追落後。

沿用25年的新界東、西兩大聯網劃分，在人口結構變化下已漸見局限。加上新界北欠缺婦產科、心胸外科等關鍵專科，長者及長期病患需長途跋涉跨區求診，身心俱疲。若未能及時重整醫療資源、分流就診壓力，公立醫療系統負荷將持續加劇，或致延誤治療，終令市民受苦。

「加快規劃並落實新界北醫院聯網，促進新界北醫療發展」議案日前獲得通過。

我提出設立新界北醫院聯網，整合北區、天水圍、博愛醫院以及北都規劃中的牛潭尾、洪水橋醫院，全面重整新界東西兩區的醫療資源，完善區內專科服務，市民可以原區求診，縮短輪候時間。同時善用古洞北新發展區、新田科技城預留的醫療用地，規劃基層醫療中心及私家醫院，形成公私互補格局，為市民提供多元選擇，有效分流公營醫療服務的壓力。

設立新界北聯網不僅解決眼前困難，更具長遠價值：北都有新田科技城、河套創科園及第三間醫學院，可培育醫療人才，同時推動生命科技研發轉化，令更多先進的醫療技術可以落地應用，惠及全港市民。

政府根據新界的人口增長，指出設立新界北聯網的條件正更臻成熟，醫療革新非一蹴而就，我期望政府緊貼北都發展節奏，盡快啟動聯網建設，讓新界北居民早日享有便捷優質的醫療服務，實現全港醫療資源均衡發展。