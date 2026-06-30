大棋盤︱AI宣傳避墮「糖衣陷阱」 吸取經驗化危為機

懲教署近日趁「國際禁毒日」推出禁毒宣傳短片《Obsession糖衣陷阱》，利用AI生成「女團MV」，惟前半分鐘大篇幅講述女團「推銷」毒品，製作精美又善用潮語，反而令人以為是美化毒品，最終片段下架，懲教署承認有不足之處。在AI時代，善用科技製作文宣是大勢所趨，今次事件再次證明人類把關的重要性，當局鬧出「關公」之餘，更重要的是吸收經驗轉危為機，毋須「一朝被蛇咬」。

若只論影片製作細緻度，懲教署這段影片亦見用心，例如度身訂造4個AI女角，相當吸睛，名字均與毒品相關；又加入「超dope」等貼近年輕人的潮語，難怪有網民戲言只看頭30秒已被「圈粉」。影片後半段才反轉結局，帶出毒品禍害，實際宣傳效果已打折扣。

社交平台睇片 「黃金十秒」定生死

網絡短片例如Instagram Reels、TikTok有所謂「黃金十秒定律」，意思是觀眾看短影片時，決定「留下來看完」還是「直接滑走」的時間只有短短幾秒，若前3秒欠缺強烈畫面衝擊或懸念，觀眾的手指就已經滑走；倘成功留住，接下來的7秒內必須快速進入正題，告訴觀眾這條影片價值所在，或再出現有趣畫面。

今次AI禁毒片令觀眾不止停留10秒，惟遲遲未入正題，鋪排部分掩蓋了核心的反吸毒訊息，實為可惜。該片段首次曝光是上周五懲教署的禁毒活動，現場參加者「企定睇片」，問題未至太大，但網絡世界完全是另一回事。

其實不少部門、機構近年也有用AI宣傳，形式不一，例如在《星島頭條》發布的「一分鐘話你知」短片，主題明確，節奏亦較明快。政府近年大力擁抱AI發展，有部門願以創新方式宣傳，值得鼓勵，但分寸也必須拿捏妥當，不能對AI的產出照單全收，或因為已投放時間心力製造，抱有「做得唔好嘥」心態；AI始終是輔助工具，人的判斷力、價值觀才是靈魂，若欠缺嚴謹把關，也可能跌入AI的「糖衣陷阱」。

不過在網絡世界，所謂「有Noise好過無Noise」，當局又可否借今次公眾關注，宣傳禁毒訊息化危為機？華員會會長蔡冠龍昨日指，當年消防處推廣救人文化的吉祥物「任何仁」，初時也被嘲笑，但最終推廣效果不錯。

蔡冠龍指，消防處的「任何仁」推出之初都被網上輿論嘲笑，但最終都推廣得不錯。

公關界：負評總好過無人討論

有資深公關界人士指，社交平台是解讀方向無限的世界，今次AI片段負責團隊，可能過於將注意力放在形式、製作技巧上，沒留意到將所有元素拼湊出來的效果，但「信息準確度」對任何宣傳都是最重要。不過他坦言，網上世界必定有負面意見，不可能既要高討論度，又想「滴水不漏」，宣傳最忌憚的不是負評，而是無人討論。

該人提到，過往不乏公關團隊出錯後成功執生，透過「自抽」轉危為機的例子，署方不妨考慮借用今次熱度，推出相關主題的禁毒訊息，「風險一定有，可能有人會覺得『仲想嚟多鑊』？視乎點衡量。」他笑言，難得政府部門嘗試用破格形式宣傳，無謂潑太多冷水，吸收經驗往後做好更重要。

立法會議員何敬康指，禁毒需要多元化宣傳，利用AI片段吸引年輕人的原意是好，但署方誤判了宣傳形式，負面事物就應該採用負面特徵，舉例政府當年打擊亂拋垃圾，宣傳時將「垃圾蟲」營造得醜陋、骯髒一些：「你唔會搵小忌廉去扮垃圾蟲㗎嘛！」他認為事件亦是警戒，善用AI有必要，但使用者要懂得駕馭，並先找熟悉網絡生態的人員審視一番。

至於「自嘲」做法，何敬康認為未必需要，因風險不小，坦言網上生態千變萬化，宣傳手法難有「定律」可言，一切視乎受眾需要。

聶風