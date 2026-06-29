AI+與產業發展策略、稅務政策諮詢委員會同日首開會 陳茂波：探討確保AI紅利惠及社會

今年《財政預算案》提出成立「AI+與產業發展策略委員會」及稅務政策諮詢委員會，財政司司長陳茂波擔任主席，兩個委員會同樣在今日（29日）舉行首次會議。在稅務政策諮詢委員會，委員在會議上聽取並討論了香港現行稅務制度下的各項優惠政策與措施，以及本年度《財政預算案》所提出的相關內容，包括促進投資及產業發展的優惠政策等。

陳茂波表示，稅務政策是提升經濟體競爭力的重要一環，香港有簡單低稅制的制度優勢，稅務政策獲國際廣泛認可，例如在國際管理發展學院最新發表的《2026年世界競爭力年報》中，香港的稅務政策連續兩年位列全球第一。然而，面對不斷轉變且日趨激烈的全球競爭環境，必須與時並進，持續優化稅務政策，營造更便利的營商環境，吸引更多優質企業落戶和產業群聚，支持本港經濟的多元長遠發展。

由財政司司長陳茂波擔任主席的稅務政策諮詢委員會。

由財政司司長陳茂波擔任主席的稅務政策諮詢委員會開會。

陳茂波：深化拓展「AI+」更好對接國家發展策略

至於AI+與產業發展策略委員會，今日會議上討論了人工智能的發展，以及其與產業的深度融合，讓相關技術賦能各行各業升級轉型，持續發展；委員亦就一系列相關議題討論交流，包括科研創新、數據流動與安全、算力建設、應用場景、人才培育、資金投入，以及治理政策等。

陳茂波指，當前新一輪科技革命與產業變革正加速演進，人工智能在其中發揮關鍵引領作用。人工智能不僅本身是重要產業，更正深度賦能千行百業，尤其在提升企業生產力、開拓新業態、新賽道與新應用場景，以及推動更普惠包容的產品與服務方面。他提到，國家「十五五」規劃明確提出深入推進數字中國建設，深化拓展「AI+」行動，如何更好對接國家發展策略；如何善用並結合香港在基礎研究、國際化應用場景、資金、人才及環球聯繫等方面的優勢，加快人工智能的發展與應用，提升各行各業的競爭力，並為其創造新機遇，同時確保其紅利惠及社會各界，是委員會重點探討的課題。

「AI+與產業發展策略委員會」。委員會的職權範圍包括為人工智能驅動產業轉型、創新及發展，訂定優次和策略；推動「政、產、學、研、投、用」的協作，推動AI的產業應用，促進不同產業的智能化發展；促進AI與各產業的深度融合等。