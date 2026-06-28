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田北辰促中小企創新求變 引入科技保安全 公營機構推「CEO升主席」

政情
更新時間：21:46 2026-06-28 HKT
發佈時間：21:46 2026-06-28 HKT

政府正就香港經濟和社會發展第一個五年規劃展開公眾諮詢。實政圓桌召集人、前立法會議員田北辰指出，經濟轉型的關鍵在於「民生自救」與「人身安全」。他促請30萬中小企老闆以創新求變，並建議政府引入科技以加強安全防範，同時借鑑機管局及港鐵成功經驗，推廣「行政總裁升任主席」的管理模式，長遠保持公營機構管治連續性。

30萬中小企須靠創新自救

田北辰指出，本港生產總值（GDP）數據雖理想，但實質民生經濟疲弱，吉舖增加且市民北上消費成風。他認為，本港中小企面對租金、人工及物價「三高」挑戰，出路在於走高端及創新路線，在無法與內地鬥平的情況下，必須以高質素取勝。

他以其服裝公司為例，近年將羊毛西裝銷售比例由一成提升至近七成，專攻高質客群，並強調布料必須不斷創新，最多兩年便須更換。他又以餐飲業為例，指出不少本地食肆菜單數十年如一日，轉變不夠迅速。他強調，全港30萬名中小企老闆責無旁貸，必須主動發揮創意求變變陣，民生經濟無法依賴政府，必須依靠民間自救。

籲醫管局複製「CEO升主席」模式

在人身安全與科技應用方面，田北辰直言本港防範意外的態度流於粗疏。外地公路維修早已實現機械化、自動放置雪糕筒並配備防撞感應器，反觀香港醫院被揭發缺乏基本的雙人核對系統（partnering system）而導致事故，亦頻生工業意外。鑑於過去5年本港職業傷亡致命個案累計逾1,280宗，他建議政府在五年規劃中制訂指標，例如在五年內將工業死亡人數減半，提升社會防範觸覺。

此外，田北辰讚揚機管局及港鐵近年在服務與形象上的進步，歸功於兩者打破常規，採用「行政總裁升任主席」的用人模式，確保了管理方針的高度連續性。他認為醫管局有機會複製此成功模式，並讚揚現任行政總裁李夏茵作風實事求是、敢於問責，期望她完成任期後能循此路徑升任醫管局主席，帶領醫療體制改革。他促請政府未來物色實幹人才，長期保持機構管治的連續性，這才是對市民福祉的最大貢獻。

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