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60內地律師抵港參與涉外法治培訓 張國鈞指內地香港律師各有所長 毛樂禮料未來更多商業糾紛在港處理

政情
更新時間：13:08 2026-06-28 HKT
發佈時間：13:08 2026-06-28 HKT

由中華全國律師協會（全國律協）、北京大學法學院聯合組織的「涉外律師香港培訓班」今（28日）早上在香港舉行開班儀式，律政司副司長張國鈞表示，內地及香港律師各有所長，令香港成為超級聯繫人。香港大律師公會主席毛樂禮表示，香港是一國兩制下唯一採用中英雙語的普通法司法管轄區，隨着跨境投資和往來持續增加，香港大律師作為訟辯專家，能繼續為培育涉外法治人才作出重要貢獻，鞏固香港作為國際法律及爭議解決樞紐的地位以及競爭力。

張國鈞在儀式上致辭時表示，內地律師掌握成文法規和國家政策；香港法律界則在普通法應用及跨境爭議解決方面有不少經驗，加上香港的法律制度與國際投資規則高度銜接，正好擔當「超級聯繫人」的角色。

他在社交平台補充，指內地與香港律師一直都是攜手共贏的好夥伴。內地同仁對成文法規、國家政策及客戶需求有深刻掌握；香港法律界則在普通法應用及跨境爭議解決方面累積了豐富國際經驗。透過這次培訓班的互學互鑒，雙方定能優勢互補，在國際法律舞台上發揮更大影響力。

料越來越多商業糾紛選擇在香港處理

毛樂禮在活動後表示，全國目前有超過一萬名涉外律師，香港作為國際金融中心，內地企業加快「出海」，自然會視香港為首選地，當涉及跨境投資的案件日益增加，糾紛隨之而來，需要更多專業的涉外法治人才處理。他表示，香港一直穩居全球五大首選仲裁地之列，司法機構計劃一年內設立香港國際商事法庭，加上國際調解院上月成功處理首宗案件，預計會有越來越多商業糾紛選擇在香港處理，相信在5至10年內，香港處理的大型案件，或有機會成為全球之冠。

全國律協會長高子程、中國法律服務（香港）有限公司董事長劉長春和香港律師會會長湯文龍亦有分別在活動上致辭。

展開一星期培訓將訪大律師公會

來自全國29個地區，包括北京、上海、廣東等60名「涉外律師香港培訓班」的涉外律師昨日抵港，會在香港展開一星期培訓。一眾律師將會在星期二（30日）到訪公會，屆時名譽秘書及財政王永愷資深大律師、內地事務常委會委員林定韻資深大律師，及周廷勵大律師將會為一眾學員講解香港一國兩制下的普通法制度、公會的工作、大律師的訟辯專業，和涉及跨境元素的法律議題。

全國律協擁有超過80萬名內地執業律師會員，規模龐大，香港大律師公會在2014年已經與全國律協簽訂合作備忘錄，推動兩地律師加強交流與合作。至於北京大學法學院，香港大律師公會自2011年開始與北大合辦《普通法公法‧精要》課程，至今有大約500名學生修讀，新一屆的學員本月初已修畢課程，7名學生獲獎學金，將於下月訪港交流。

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