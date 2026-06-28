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李家超迎上任四周年 下集親解理念：「深耕細作」是態度、「乘勢而上」是方向

政情
更新時間：10:00 2026-06-28 HKT
發佈時間：10:00 2026-06-28 HKT

行政長官李家超上任快將迎來四周年。他今日（28日）於社交平台發布短片下集，繼續解釋「深耕細作 乘勢而上」的理念，並重點解說河套香港園區。

李家超在片段中，向行政長官辦公室高級特別助理黃芷淵解釋，治理香港要深耕細作，同時亦要不斷改革創新。他到訪河套香港園區，看到各項工程均在全速推進。園區開園半年已有近百間企業陸續進駐，不少均以香港作總部，利用園區作平台大展拳腳。

上集：

特首李家超迎上任四周年 以「深耕細作」喻施政 用「產業導向」開闢新興賽道

特首：河套是香港連接內地與國際的世界級科技創新樞紐

他指，河套是香港連接內地與國際的世界級科技創新樞紐，北部都會區更是香港經濟發展的新引擎。河套香港園區第一期大樓已陸續落成，第二期亦正全速推進。」一個社會的發展，過程中可能面對挑戰、困難，甚至考驗，但我們從來不怕挑戰，更會堅定改革的步伐，克服困難。」

李家超在片段中特別提到，在最自由經濟體中香港穩居世界第一、《世界競爭力年報》中香港競爭力世界第二、是全球第三及亞洲第一的金融中心、國際調解院去年落戶香港。他亦再次強調香港五年規劃的重要性，認為這關係到未來五年的香港民生大事、社會發展。

李家超強調，「深耕細作」是態度，「乘勢而上」是方向；有態度、有方向，香港就有更好出路。從「深耕細作」的堅持，到「乘勢而上」的決心，香港始終在國家發展大局中找準定位，在國際舞台上彰顯獨特優勢。「我相信只要我們齊心協力、把握機遇，主動融入和服務國家發展大局，香港必定再創高峰。」

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