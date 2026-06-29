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訪問｜有意留任或更上一層樓？陳國基：一年時間政治上好長 做好本份

政情
更新時間：07:01 2026-06-29 HKT
發佈時間：07:01 2026-06-29 HKT

現年67歲的陳國基加入政府多年，先後任入境處處長、特首辦公主任等職務，在本屆政府出任政務司司長。被問及有否打算留任甚至更上一層樓，他接受傳媒訪問時表示，距離任期結束尚有一年，一年時間在政府工作或政治層面上都是「非常長的時間」，先做好本份，「向市民交好功課先…你叫我猜測未來，不如關注當下。」

感悟最深完成23條、網約車立法

陳國基指，本屆政府「做咗好多嘢」，感悟最深是特首帶領下，完成多項過去被視為敏感、難度極高且具爭議性的法案，包括《基本法》第23條立法、網約車規管等。本港多項國際指標逐步向好，包括本港競爭力、大學排名等，亦反映工作成果。他強調，所有官員合作無間、上下一心。

提到政府早前公開招聘新聞處處長及食環署署長，陳國基指，公開招聘並非排斥政務官，亦無計劃常態化。他指部分職位具獨特性，如新聞處長須具備高度的時事敏感度，目標是招聘最有能力的人，招聘程序公平開放，而兩職位均由警隊出身人士出任純屬巧合。

議員質疑官員「反駁成風」 陳國基：不期望一句不同意都無

另外，對於有議員質疑個別官員「反駁成風」，陳國基認為在政策討論過程中，有不同意見屬正常，若完全沒有分歧，便稱不上是「討論」，只是單純的支持。他稱政府絕非期望「議員一個問題都無，一句不同意的聲音都無」，有時官員想法未必和市民一致，透過與立法會討論可互補不足和更貼地。

針對公務員加薪2%引起工會反彈，陳國基表示，政府已平衡的所有因素，包括士氣，強調公務員系統改革目的是配合時代變遷，發揮最大效能；長遠期望增強市民對公務員信心，「將來你話俾人聽你係公務員，都與有榮焉啦！」

記者：李健威

攝影：盧江球

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