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香港首份五年規劃 謝小華：全球挑戰多欠規劃對任何經濟體不健康 籲市民踴躍表意見

政情
更新時間：12:26 2026-06-27 HKT
發佈時間：12:26 2026-06-27 HKT

政府正就香港首份五年規劃進行公眾諮詢，政制及內地事務局局長謝小華今早(27日)在一個電視節目中表示，在目前的大環境下，沒有長遠規劃對任何經濟體都不是最健康，希望透過五年規劃有序地推展香港的發展方向，最終目標是要提升人民福祉，呼籲市民踴躍表達意見。

 

坊間一直有擔心香港會變成計劃經濟，謝小華強調香港會堅持「一國兩制」下的自由經濟、市場經濟，又稱很多以前發展中的規則近來經常出現改變，五年規劃正是對未來要有考量、有藍圖，令香港可對接國家發展的同時，發展香港最強的地方，重申不是要干預市場，而是將有為政府與市場結合。

至於會否參考國家規劃列明多個發展指標，她指五年規劃是一個很宏觀的規劃，每年的《施政報告》就給一個機會，去制定及落實具體的指標，同時可以看到五年規劃的推展進度，看有沒有地方需要修正，甚至可以作因時制宜的部署等，再加上《財政預算案》提供適合的資源配合，認為會有一個中期的檢討。

她續稱，當局已收到過千份意見書，呼籲市民要多發表意見，強調每份意見書都會進行分析，市民不用擔心自己的意見不夠水平，任何方向的意見都願意聆聽。至於諮詢內容提及要提升抗禦力，應對極端天氣及突發災害，她表示，一些新型的防火設備、防洪、防風預備能力都需要有，以提高香港城市設計上整體的防禦力。她之後會走入社區聆聽市民意見，亦會諮詢不同的團體。

另外，現屆政府任期餘下約一年，為何願意接任局長一職及處理香港首份五年規劃，她坦言感到很榮幸，形容這份規劃對香港未來發展是非常重要，特別是面對全球多種挑戰時，沒有長遠目光、前瞻性，香港適應大環境會變得很困難，同時亦興幸香港可背靠祖國，在國家的保護傘下，可借東風乘勢而行。

她亦提到未來政制及內地事務局有很多不同工作，包括籌辦今年底的選委會選舉、明年的行政長官選舉及區議會選舉，以確保所有選舉可公平、公正、公開、誠實、有序地舉行。

記者：郭詠欣

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