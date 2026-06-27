特首李家超迎上任四周年 以「深耕細作」喻施政 用「產業導向」開闢新興賽道

行政長官李家超上任快將迎來四周年。他今日(27日)透過社交平台發布短片，以農耕的「深耕細作」比喻其管治理念，總結過去四年的施政成效，並透露政府正全速為香港制定首部五年規劃，強調未來將以「產業導向」開闢新興賽道，持續提升市民福祉。

以農耕四階段比喻施政藍圖

在發布的短片中，李家超與行政長官辦公室高級特別助理黃芷淵交流種植心得，並將耕種的四個階段——「翻土、播種、栽培、收割」與特區政府的施政理念相對應。他解釋，「翻土」如同施政中找出問題並構想改革方法，以清除障礙及完善制度體系；「播種」等同確立方向並推出各項政策藍圖；「栽培」代表運用社會資源與政策去幫助有需要的市民；而最終的「收割」，則是讓市民實實在在體會到施政的成果。他強調，治理一個城市如同農耕，必須「深耕細作」，確保市民真正受惠。

回顧四年成效：主動求變解決歷史遺留問題

回顧過去四年的工作，李家超形容本屆政府已成為「以結果為目標」的團隊，持續改變施政文化，主動求變及改革創新。他指出，香港在充分發揮「一國兩制」優勢及築牢國家安全屏障的同時，政府亦敢於打破利益藩籬，努力解決多年遺留的歷史問題。

在備受關注的土地房屋方面，李家超表示政府透過多管齊下，已成功將公屋綜合輪候時間由6.1年縮短至4.7年，創8年多以來最低記錄；目前已有近一萬戶入住簡約公屋，並正著手取締劣質劏房及穩定樓市。此外，政府實施精準扶貧，找出最需要幫助的群體，落實多項勞工權益措施；同時，香港的國際金融、航運、貿易中心及航空樞紐地位亦得到鞏固與提升，全力發展教育樞紐；全年的盛事不斷，深化人工智能＋全方位發展。在宏觀發展上，政府加快建設北部都會區及河套深港科技創新合作區，主動融入國家發展大局，他與各司局長亦積極出訪，協助企業「走出去」，全方位說好香港故事。

識變求變：科技賦能如同產業轉型

李家超又指，「深耕細作」絕非一年半載之事，面對各種因素必須做到「識變、應變、求變」。他以到訪的全環控水耕研發中心為例，指出借助科技和人工智能協助，現代耕種已可做到不需泥土、不怕風雨。他形容這正如同香港的產業升級轉型，「變的是形式，不變的是深耕細作的精神」。

展望將來：迎國家「十五五」規劃 制定香港首部五年規劃

展望未來，李家超表示今年是國家「十五五」規劃的開局之年，特區政府正全速為香港制定第一部五年規劃，為未來的發展定下明確方向與目標。他強調，在鞏固及提升香港傳統優勢的同時，必須繼續改革創新，既要看清挑戰，更要把握機遇。未來將以「產業導向」開闢新賽道，進一步提升市民福祉。李家超表示，深信在「深耕細作」的管治精神下，只要播下更多的種子，香港的未來定必迎來更豐碩的成果。