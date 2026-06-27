香港首份五年規劃展開諮詢 吳秋北指「就業為民生之本」 冀推動技能提升「人人有機會」

政府近日為本港首份「五年規劃」展開公眾諮詢，本年度施政報告亦將在下周一展開公眾諮詢。當中「五年規劃」涵盖六個大範圍，其中一個章節是「民生及社會發展」。民建聯主席、行政會議成員陳克勤今日(27日)在電台節目表示，香港首份五年規劃具有里程碑意義，其核心在於探討香港如何融入國家發展大局，並服務好國家的發展大局。他指出，以往香港雖然有不同的發展藍圖，但缺乏一個整體的五年規劃。規劃確立了大方向與長遠目標，例如在房屋範疇上，市民大眾最大的期望就是「住大啲、住好啲、快啲上樓」，以及逐步消除劏房。陳克勤認為，每年的施政報告正是配合五年規劃進行落實和規劃，再由財政司司長透過財政預算案調撥資源落實細項。

推動就業優先 產業與就業匹配

工聯會會長、行政會議成員吳秋北指出「就業就係民生之本」，是推動整個社會生產、工資和消費運轉的關鍵。他建議香港應參考內地五年規劃中「就業優先」的發展策略，推動「就業友好型」社會。吳秋北強調，不論是高科技發展、產業結構優化，還是土地開發，政府在規劃時必須預先考慮如何與本地就業雙匹配。他指出，如果缺乏相應的消費力支撐，而消費力從工資而來，即使發展高端產業也難以蓬勃。另外，「就業友好」是就業保障，政府必須大力提供就業服務，包括精準的職位配對、技能提升與輔導培訓，力推政府在就業上多做工夫。針對新科技的應用，他呼籲社會要創造「人人有機會」的環境，讓不同階層的市民都能各得其所，發揮自身作用。

打破金融單一 「粵艇南下」爭取高消費客群

實政圓桌召集人田北辰在討論中直言，香港目前面臨的最大問題是本地生產總值（GDP）過於依賴金融業。金融業雖然能維持政府的財政收入，但受惠人數較少，導致民生經濟如餐飲和零售業目前陷入困境。他指出香港有「三高」，物價高、租金高和人工高，這些成本難以回落，因此香港必須向高端及高消費市場發展。他建議利用未來五年時間，透過「粵車南下」及「粵艇南下」等措施吸引高消費群體來港，例如在香港開闢新泊位以容納25米以上的豪華遊艇，並引導高消費遊客前往迪士尼、南大嶼度假村等指定景點消費，刺激餐飲、零售等行業。他又認為對基層員工而言，須要懂得使用「AI」，繼而可以生成多個職位。

工商帶動與傳統產業轉型

生產力促進局主席、經民聯立法會議員陳祖恒指出，要改善社福民生，最根本的做法是「做大個餅」。若經濟不好，餅又分得不夠均勻」，市民難享經濟的紅利；他重申經民聯一貫的主張——「工商帶動經濟，專業改善民生」。陳祖恒提到，國家「十五五」規劃中有關經濟改革的篇幅極多，香港的五年規劃文件亦強調了「深化改革」的重要性。他呼籲各界攜手合作，推動政府實施大刀闊斧的改變。商界期望政府能採取更主動進取的「高營商模式」，例如提供更多稅務優惠以吸引新公司來港。雖然創科是未來的發展方向，但其經濟基數目前仍然偏小，因此香港必須同時帶動零售、貿易和採購中心等傳統產業，尤其是協助中小企進行數碼化轉型，以便讓更廣泛的市民受惠。

