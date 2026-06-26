新皇崗口岸｜人大常委會授權香港管轄港方口岸區 李慧琼：立會將全速審議

全國人大常委會正式通過《關於授權香港特別行政區對皇崗口岸港方口岸及相關延伸區實施管轄的議案》，明確授權香港特區在內地特定區域行使管轄權，並清晰界定授權區域與期限。港區全國人大常委李慧琼表示支持，今次決定為新皇崗口岸高效、安全、有序運作提供了堅實的法律基礎。

通關容量提升四倍 採旅檢24小時運作

李慧琼表示，新皇崗口岸是粵港澳大灣區的核心樞紐口岸，亦是香港對接國家「十五五」規劃、深度參與全國統一大市場建設的關鍵工程。在常委會審議過程中，委員們進行了細緻討論，相關單位亦展示了新皇崗口岸的立體模型，清楚呈現口岸的功能與布局。

新皇崗口岸佔地約8.75萬平方米，總建築面積約69萬平方米，共有九層。未來將採用24小時運作及純旅檢定位，其通關設計容量約為每日20萬人次，較現時水平提升約四倍，落成後將進一步紓緩深港口岸的通關壓力。

「四部曲」推進落實 通關時間縮至5分鐘

通關模式方面，新皇崗口岸將成為繼深圳灣口岸及廣深港高鐵西九龍站後，第三個採用「一地兩檢」的口岸。新口岸將推行「合作查驗、一次放行」的聯合邊界管制系統，將以往「兩次排隊、兩次查驗」整合為「一次排隊、一次放行」。旅客只需一次上下車、一次排隊，即可在同一大樓內完成兩地出入境手續，一般通關時間將由約30分鐘大幅縮短至約5分鐘，大大降低跨境要素流動的制度性成本，更便利跨境學生、跨境上班族及商務旅客。

李慧琼將是次順利通關的安排概括為「四部曲」：第一步是今次全國人大常委會通過授權決定，確立法律基礎，現已完成；第二步由國務院作出相關決定；第三步是香港完成本地立法；第四步則是在試行運作中不斷優化，最終公布通車時間。她補充，全國人大常委會過去曾四次就特區在內地特定區域實施管轄作出授權決定，包括一次涉及香港深圳灣口岸，其餘三次涉及澳門，今次新皇崗口岸的決定是在既有成功先例基礎上的再深化。

新口岸緊鄰河套 打造半小時科研轉化圈

李慧琼又指，新皇崗口岸啟用正值國家「十五五」開局，由於新口岸緊鄰河套深港科技創新合作區，這將有利於形成「香港研發＋河套轉化＋灣區製造」的協同模式，建立「半小時科研轉化圈」，進一步推動粵港澳大灣區由「硬聯通」邁向「軟聯通」與「心聯通」，成為全國統一大市場中最具活力、最具開放度的增長極之一。

李慧琼強調，全國人大常委會此次授權，是「一國兩制」框架下中央與特區良性互動的生動體現。她呼籲特區政府牢牢把握機遇，盡快完成本地立法及為通關做好準備。

至於實際推行時間表，身兼立法會主席的李慧琼指，需要待國務院及特區政府提案至立法會，屆時會盡快審議相關法例草案。