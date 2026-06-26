公務員加薪︱財會通過劃一加薪2% 議員憂職位失吸引力 楊何：離職率僅1.38%

行政長官會同行政會議早前就2026至27年度公務員薪酬調整作出決定，全體公務員劃一加薪2%，溯至今年4月1日起生效。立法會財務委員會今日（26日）審議相關建議，方案最終獲得通過。

公務員及資助機構員工事務委員會主席周小松匯報委員會討論結果時指，今年公務員劃一加薪2%的方案令不少公務員感到失望，方案偏離薪酬趨勢淨指標，令公務員與私人機構之間的薪酬差距擴大。

在公務員去年劃一凍薪的背景下，薪酬調整落後於過去兩年的累積通脹，影響公務員的生活水平和購買力。他強調，當局需考慮公務員職位的吸引力以挽留人才，若未來經濟持續向好，當局應合理提高公務員的薪酬調整幅度，以維持公務員士氣，以及肯定他們的付出。

楊何蓓茵：大部分人視公務員為終身事業

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，「現在的儲備大約夠香港用10個月，比起以前還是有一些距離」，政府要審慎管理公共財政，應付地緣政局多變，以備不時之需。她强調做決定時考慮了各項因素，並非刻意壓低公務員的加幅；而現時公務員招聘仍然能吸引大量申請者，相信公務員工作有其獨特吸引力，包括穩定性及服務社會所得的滿足感。

楊何蓓茵又指，若按中層公務員的淨指標2.64%加薪，與現時2%比較，金額相差約20億元。當政府需要審慎管理公共財政時，「多20億、25億、28億是不是多，每一個數都可以用來討論，但是我們覺得適合就要拿那一點來做一個平衡。」

她補充，最近一年公務員離職率只有1.38%，可見公務員能理解政府作出去年凍薪的決定。她認為，「絕大部分公務員入職後以此為終身事業，會做到退休為止」，而由2021年開始至今，公務員累積的薪酬加幅仍然高於累積通脹，若以公務員為終身職業則不必擔心，長遠而言能夠維持購買力。

楊何蓓茵：薪酬趨勢調查屬可靠參考指標

有議員質疑是次薪酬調整並沒有根據薪酬趨勢淨指標，是否還需要保留薪酬趨勢調查的指標性。楊何蓓茵強調，薪酬趨勢調查非常有必要且有意義繼續進行，因為這能為行政長官會同行政會議提供私營機構薪酬走勢的可靠數據。

她指出調查方法非常嚴謹，參與調查的公司的行業分布情況，與香港從事經濟活動人口的整體分布大致相同；局方亦要求公司與政府作為大型僱主具備一定的可比性，包括具有一定規模、有完善的薪金管理系統、在所屬行業中有一定代表性等，因此薪酬趨勢調查是一個非常可靠的指標。行政長官會同行政會議在參考指標後，會加上其他考慮以得出薪酬調整的結果；至於六大因素則需根據當時情況調整比重，很難給出每個因素的固定比率。