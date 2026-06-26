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啟德郵輪碼頭新租約招標截止 政府接兩份標書 目標年底前選出營運商

政情
更新時間：17:04 2026-06-26 HKT
發佈時間：17:04 2026-06-26 HKT

政府就營運和管理啟德郵輪碼頭下一份租約的公開招標，於6月26日中午截止。文化體育及旅遊局表示，政府共接獲兩份投標書並已展開評審工作，預計今年年底前選出合適營運商。新租約將於2028年6月起生效，並將引入關鍵績效指標及調整公共空間管理權。

啟德郵輪碼頭新租約2028年6月起生效

政府就營運和管理啟德郵輪碼頭下一份租約的公開招標，已於6月26日中午截止，共接獲兩份投標書。政府已隨即展開標書評審工作。

文化體育及旅遊局發言人表示，是次招標市場反應正面，顯示業界對啟德郵輪碼頭的未來發展充滿信心。當局會按照招標文件的評分準則進行評審，目標在今年年底前選出最合適的碼頭營運商，攜手提升碼頭的配套與吸引力，鞏固香港作為亞洲國際郵輪樞紐的地位。

新租約引入關鍵績效指標及調整管理權

營運和管理啟德郵輪碼頭的下一份租約將於2028年6月起生效。為加強監察並提升碼頭的整體管理質素，政府在新租約中作出了兩項主要調整，分別是將碼頭的公共空間（包括位於二樓的平台花園及天台的啟德郵輪碼頭公園）交由碼頭營運商管理和舉辦活動，以及就碼頭營運商的表現引入關鍵績效指標，以加強監察及提升碼頭的整體管理水平。
 

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