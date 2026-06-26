大棋盤｜上任半年12議員暫未提口頭質詢 江旻憓「出劍」忍手

新一屆立法會上任半年，經過本周三會議後，首半年大會已悉數完成。口頭質詢是立法會議員監察政府的途徑之一，現時每次大會22項質詢中，有6項屬口頭質詢，議員可當面與官員對答，亦可提出補充質詢追問，除了一窺政府對某項政策議題立場，也是議員展現口才、爭取表現的好機會。不過經初步統計，至今12名議員仍未「開齋」，究竟有何原因呢？

根據《內務守則》，在會議上提出的質詢「通常是根據各項質詢在秘書處登記的先後次序編配」。而在同一會期內分別獲編配提出口頭質詢或書面質詢次數最少的議員，可較其他議員優先提出質詢。

換言之，按道理如果議員盡力「入紙」提口頭質詢，都有機會問到，只是先後之別。立法會本年至今舉行18次大會，當中14次設口頭質詢，每次6條，即有84次，撇除大主席，仍未完成一個「循環」讓89名議員都提過口頭質詢。

不過據筆者統計，截至本周三會議，有7名議員已提到第二次口頭質詢，包括陳克勤、莊豪鋒等人，但仍有12名議員口頭質詢次數為零。7月8日會議中，將有多4名議員「零的突破」，包括林偉全、劉文君、陳沛良及莊家彬，但仍有8名議員未提過口頭質詢，分別是周小松、邱達根、梁子穎、江旻憓、伍煥杰、吳錦華、黃永威及鍾奇峰，奇怪的是，已有其他議員獲安排提問第二次。

會計界新丁吳錦華向筆者解釋，曾有意作口頭質詢，但獲告知相關議題在上屆議會後期已有人提出，政府亦不會有新補充，因此作罷。他認為口頭質詢貴精不貴多，待適合時機、選最有價值議題、做好資料搜集跟進，才能發揮最佳效果，目前他主要以補充質詢形式跟進議題。連任的勞聯周小松則指，讓同事先提出口頭質詢，往後自己有較大機會抽中，他準備下月提出一項勞工相關口頭質詢。

立法會秘書處回覆指，《內務守則》已訂明議員獲編配提出口頭質詢的先後次序規定，一直按相關規定處理議員的口頭質詢登記。

有熟悉議會運作人士提醒，若在會期早段「入紙」，獲編配機會較低，過去有議員傾向「後手優勢」，之後一擊即中；同時要視乎社會風向發展「睇定嚟食」，提出更具熱度的題目，對爭取公眾關注及個人表現皆有好處。

質詢亦可以指明是書面答覆，數量較多，不愁無機會。不過統計發現亦有「貧富懸殊」現象，截至周三大會今屆有290項書面質詢，即89名議員平均每人3.25次，但分布不均，各人提出數量由1至4次不等。

其中旅遊界新丁江旻憓，只曾在4月一次會議提出書面質詢，關注航空公司燃油附加費的監察機制；口頭質詢次數為零，「出劍」似乎頗為忍手。伍煥杰、鍾奇峰、劉文君亦有類似情況，未曾提口頭質詢，且只提過一次書面質詢。四人「並列」質詢總數最少（不計補充質詢），其中鍾奇峰、劉文君在7月8日會議將獲質詢機會，成功「追落後」。

若只計補充質詢，江旻憓則有6次，令人印象較深一次是今年2月討論擴大馬拉松規模，她建議賽事結合美食活動。江旻憓書面回覆指，上任半年積極調研考察，就旅遊業發展、入境配套等議題與政府跟進，並對政府法案、政策文件在大會上提出多項建議，認為相較於口頭質詢，委員會討論、與官員閉門會面也有助於跟進業界核心訴求，「我也密切留意口頭及書面質詢，並針對旅遊相關問題積極發言跟進，推動政府回應市民訴求。」

質詢數目並非越多越巴閉，最關鍵的還是質量，以及在公眾關注的議題上敢想敢問。

聶風

