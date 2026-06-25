陳茂波訪西安︱拜會西安市委書記及市長 勉勵當地企業利用香港作國際業務發展平台

財政司司長陳茂波今日（25日）上午完成在大連的訪問行程，中午轉往西安訪問，其間拜會西安市委書記蒿慧杰和市長葉牛平，就加強兩地合作深入交流。

陳茂波抵達西安後，參訪了西安交通大學（西交大），並與該校黨委書記吳國生會面。他在西交大副校長單智偉的陪同下，與在秦的創科企業座談，向他們介紹香港的營商環境、金融和創科生態，並聽取他們介紹其業務發展計劃。

勉企業善用香港全鏈條資金生態

陳茂波表示，陝西的硬科技實力堅實，創新能力不斷提升，並具備拓展國際業務的實力。他鼓勵企業積極考慮利用香港作為發展國際業務平台，善用香港全鏈條的資金生態和專業服務，做大做強。引進重點企業辦公室主任任景信和香港投資管理有限公司代表出席座談。

陳茂波其後向約400名西交大師生校友發表演講，重點闡述香港如何與西安攜手，把硬科技成果有效轉化為面向全球的產品和服務，並鼓勵學生校友們善用香港平台，把握發展機遇。

陳茂波：西安優勢在於硬科技

陳茂波指出，西安在航天科技、人工智能、新能源、新材料等硬科技領域具備突出的科研實力，尖端技術要透過「找對場景、找對應用」才能全面釋放價值；硬科技要成為高效生產力，除了實驗室突破，亦必須依靠資本接力、市場檢驗和國際化通道，而香港正可在這方面提供關鍵支援。

他表示，西安的優勢在於硬科技，香港的優勢在於「一國兩制」、「國際化」和「金融中心」。國家支持香港建設國際金融中心、國際創科中心和人才高地，意味著香港不僅是資金和人才的匯聚地，更是科技與資本對接和企業適應國際策略的「轉換器」。他指出，香港的首次公開招股、二級市場融資、私募基金、交易所買賣產品及跨境資產管理等環節，擁有市場深度、廣度、創新度和靈活度，配合穩健的銀行體系和完善的聯繫匯率制度，為科技企業提供多層次籌融資渠道和風險管理工具。

科技創新方面，他強調香港推動「AI＋」與「金融＋」的結合，具備通訊樞紐、算力建設等優勢，加上香港投資管理有限公司作為政府耐心資本，支持投小、投早、投長期、投硬科技。當西安科技需要走向國際時，除了技術本身，還需要懂得科技的資本、專業服務、專利保障、品牌建立和全球網絡，而這正是香港能夠提供的支撐。

陳茂波鼓勵青年學生把香港視作全球市場風向標之一，主動走進「金融＋科技」的交叉地帶，善用香港的國際金融中心和國際創科中心定位，累積跨市場、跨地域的實戰經驗；並立足香港、放眼世界，歡迎他們使用在港的學習、實習和工作機會，建立與國際資本、市場及專業機構的聯繫。

他總結表示，香港願意成為西安和西安交通大學師生、校友的長期夥伴，以「西安研發、香港賦能、全球應用」為共同目標，在項目合作、資本對接和人才交流等方面深化聯動。陝西省政協副主席張曉光、香港中華聯誼會會長鄭翔玲參與上述活動。

陳茂波在香港交易所舉辦的「以資本市場加速綠色科技發展、應對氣候挑戰」環節上發表主旨演講。

香港持續發揮綠色融資樞紐作用

陳茂波早上離開大連前繼續出席2026年夏季達沃斯論壇。他出席了香港交易所舉辦的「以資本市場加速綠色科技發展、應對氣候挑戰」環節上發表演講。

陳茂波在演講時表示，香港已訂立明確減碳目標，包括在2035年前將碳排放量較2005年減半，並於2050年前實現碳中和；但香港亦以服務國家及區域綠色轉型為更高目標。作為國際金融中心，香港持續發揮綠色融資樞紐作用，將進一步推動金融創新，包括持續發展數碼綠色債券、保險相連證券（如巨災債券）等工具，亦積極對接國際綠色及可持續金融標準，包括推動可持續金融行動計劃、加強上市公司氣候相關披露要求，以及完善綠色及轉型金融分類框架。

在產業發展方面，香港正加快建設綠色科技生態圈。目前，已有超過300間綠色科技企業進駐香港科學園及數碼港，並具備國際競爭力。特區政府持續支持具策略意義的綠色產業發展，推動科研成果轉化及產業升級。

陳茂波明日（26日）會繼續在西安的訪問行程。

圖片：政府新聞處