「持續檢視精準扶貧策略」議員議案獲大比數通過  勞福局：精準扶貧須向痛點和難點對症下藥

立法會大會今早（25日）續會，辯論由勞聯林振昇提出「持續檢視精準扶貧策略」的無約束力議員議案。議案終獲得兩部分在席議員大比數支持通過。

文頴怡：冀續善用「收入」指標加強識別高風險人士

選委界文頴怡表示，貧窮線並不是用來標籤任何人，而是用於識別低收入群體，才能針對性提供支援，而收入的確並不是界定貧窮唯一標準，但一定是最容易量化的指標。今次政府採用「社會資源價值」的概念，量化資產和其他福利恆常措施帶來的資源，認同政府引入多面向分析框架以及21項指標，但希望政府繼續善用當中的「收入」指標，加強識別高風險人士，避免他們陷入貧窮。

她亦建議於社區客廳提供一站式諮詢服務，讓求助市民可以接觸有需要的資訊，而社工是非常專門的職業，分工仔細，若涉及不同的協助範圍，不同的社工未必十分熟悉相關政策和資助計劃，希望政府能夠提供更多培訓和支援，給社區客廳的社工，讓他們掌握到充足資訊，為市民適時提供協助。

朱立威：希望加大力度引入商界參與 發揮政商民協作優勢

民建聯朱立威期望政府更進一步整合資源，加大力度引入商界的參與，充分發揮政、商、民三方協作的優勢，以更精準的措施拉近貧富差距，讓市民有實質的獲得感及幸福感。他亦認為，社區在託兒、長者照顧等方面仍有大量需求，當局應善用地區內的閒置用地，或使用率較低的政府物業、社區會堂等，將他們轉型升級為有需要人士提供多些暫託服務。

梁文廣質疑新機制會否更具偏向性

九龍西梁文廣認為要做好扶貧工作，首先要掌握香港有多少所謂的窮人，哪些人需要幫助，明白政府放棄以單一收入評估貧窮或引起社會的疑問，當局新指標鎖定三大目標群體，包括劏房戶、單親家庭及全長者戶，同意他們值得優先幫助，但質疑新機制做法是更精明，還是會更具偏向性。

他舉例報告都提到，有12歲子女的單親家庭中，有三成的適齡工作成員擁有專上教育程度，而他們每月家庭收入中位數達到2.34萬元，與全港就業收入中位數差不多，反問新機制會否讓一批相對有自立能力的家庭，亦會被歸類到最適切重點扶貧的對象，令扶貧資源無法精準投放。

孫玉菡重申：單以無收入界定為窮 會失之毫釐、繆之千里

勞工及福利局局長孫玉菡重申，過去的貧窮線有很多局限，只看收入不計資產，是很難反映市民的生活水平的實際情況，尤其是香港已步入高齡社會，有4分之1人口是65歲以上，大多數都不工作，自然沒有收入，以過去的模式計劃就會被界定為貧窮人口，但實際上全長者戶中，有過半數人是業主有自己的物業，亦有八成人正領取社會資助，若僅因他們退休無收入就界定為窮，會出現失之毫釐、繆之千里的問題。

他更稱，過去計算貧窮人口只是「一粒數」，要看哪些人是貧、哪些人是窮，他們如何貧、如何窮都無法交代，所以要做精準扶貧，精準對到痛點、難點以對症下藥。他明白基層面對的困境，往往都是交織着經濟以外的多重問題，單靠現金援助是難改善他們的生活狀況和水平。

研優先為高風險戶提供支援

另外，上周荔景邨發生雙老倫常悲劇，孫玉菡已要求社署加速安排，探訪居於房委會屋邨的長者，特別是75歲以上全長者的高風險戶，完成後會進一步探訪70歲至75歲的長者戶，再之後會延伸到「三無大廈」中的高風險戶，亦會與房協合作去辨識風險高的全長者戶，以及與醫管局研究優先為高風險戶提供支援。

記者：郭詠欣

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