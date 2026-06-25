施政報告2026｜李家超：《施政報告》公眾諮詢6.29展開

香港「五年規劃」正在進行公眾諮詢，特首李家超今日（25日）與33位院校代表後，會後在政府總部見記者。他表示，諮詢會已舉辦十多場諮詢會，收到了千份意見，他亦主持了3場的諮詢會。他同時宣布，《施政報告》公眾諮詢將於6月29日展開。

李家超表示，「香港五年規劃」公眾諮詢自上周一開展以來，政府已舉辦十多場諮詢會，接獲近千份意見書。他本人亦親自主持了其中三場諮詢會，聽取了港區全國人大代表及港區全國政協委員的意見；今日早上則出席了專上教育界諮詢會，重點討論北部都會區的大學城建設。

「香港五年規劃」與《施政報告》是一脈相承施政文件

他在諮詢過程中觀察到，社會各界提出的不少意見既涉及「五年規劃」的長遠發展方向，同時亦觸及《施政報告》的年度部署，充分反映兩者之間的密切關係。李家超強調，「香港五年規劃」與行政長官《施政報告》是一脈相承的施政文件。「五年規劃」作為前瞻性、策略性及方向性的指導文件，為香港未來五年的經濟與社會發展定下明確方向；而《施政報告》則是每年的具體施政部署，透過訂立多項具體指標以回應規劃的要求與方向，匯報落實進度，並按每年的實際情況因時制宜，推出各項政策措施。

將積極出席多場線上及線下諮詢會

考慮到兩份文件關係密切，且過去有市民反映其意見同時適用於兩者，政府決定在餘下的諮詢會中，合併收集有關「五年規劃」與2026年《施政報告》的意見。李家超指出，無論市民選擇就兩個主題分開提交意見，抑或一併提供，政府都會作全面整理與分析，並適當地歸納於兩份文件的編製考慮之中。

在諮詢期間，李家超與管治團隊將一如既往，積極出席多場線上及線下諮詢會，並會走進社區，廣泛聽取業界代表、地區組織、政黨及廣大市民等不同階層人士的意見。他呼籲社會各界踴躍參與，積極建言獻策。

政府早前指，「五年規劃」、《施政報告》與《財政預算案》三者相輔相成，在「五年規劃」諮詢方面，呼籲市民從宏觀出發提出戰略意見。