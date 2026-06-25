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公屋｜可供公屋申請者估算單位創10年內新高 落成量較上年度增6900個

政情
更新時間：12:25 2026-06-25 HKT
發佈時間：12:25 2026-06-25 HKT

上星期房委會轄下資助房屋小組委員會通過2026/27年度公屋編配估算。房屋局局長何永賢表示，今屆特區政府全力「提速、提量、提質、提效」下，本年度公屋編配相關數字上有四大提升，可供編配予公屋申請者估算單位創十年內新高。

公屋落成量預計大增44%

何永賢在社交平台指，四大提大包括：公屋落成量預計將較上一個年度大幅增加44%、即約6900個；本年度可供編配的估算公屋單位高達約34500個，較去年度實際編配單位增加約6000個；34500個單位中，包括約14600個新單位及約19900個回收單位，新單位比去年多66%，即約5800個；當中，26750個單位（即77.5%）將編配予公屋申請者，比今屆特區政府上任前三年平均每年約15 700個高逾70%，而編配予公屋申請者的單位估算數目是十年內新高。

公屋落成量預計將較上一個年度大幅增加44%、即約6900個。何永賢fb
公屋落成量預計將較上一個年度大幅增加44%、即約6900個。何永賢fb
本年度可供編配的估算公屋單位高達約34500個，較去年度實際編配單位增加約6000個。何永賢fb
本年度可供編配的估算公屋單位高達約34500個，較去年度實際編配單位增加約6000個。何永賢fb
可供配新公屋單位比去年多66%，即約5800個。何永賢fb
可供配新公屋單位比去年多66%，即約5800個。何永賢fb

她感謝團隊的努力，局方會繼續全力落實各個公屋項目，並加強建築科技應用以提升效率，為市民建屋建家。

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