大棋盤｜十年七相經濟爛攤港人「小回流潮」明年出現？

英國首相施紀賢宣布辭任執政工黨黨魁後，大曼徹斯特市前市長貝安德被視為下任首相大熱，料成為10年內第7位首相。英國政局在香港向來關注度高，尤其近年英國多了BNO移英港人群體，惟極右的英國改革黨迅速崛起，日後移民政策會否有變或收緊，一直備受關注。適逢明年將有首批完成「5+1」要求的港人入籍英國，屆時又會否出現一波「小回流」？

英國2021年開放BNO移英「5+1」安排，即居滿5年可申請英籍，一年後批出，換言之2027年將有首批港人正式成為英國公民。英國近年曾調整政策，例如擴大資格至BNO「二三代」；至於今年初收緊的移民收入、英語等要求，暫未擴展至香港BNO持有人。

綜合英國媒體歸納，貝安德移民政策主張早年較重視移民及尋求庇護人士權益，近年逐漸「向中間移動」，開始強調適度的邊境管制，增強國民對移民管控的信心。不過貝安德闊別下議院多年，對全國性政策的立場可能再有調整，或受制於黨內壓力，而他尚未公布完整政綱，需要繼續觀察。

有本港立法會議員稱，認識不少移居大曼徹斯特的專業人士，普遍認為貝安德主政期間作風務實，最多是擔心他上台後會加稅，因他立場傾向認同「富人稅」，笑言「越有錢嘅朋友就越驚。」不過，圈子內普遍不相信貝安德會大改移民政策，從現實角度看，留住香港移民對英國的外交政策大方向沒有影響，而港人對英國經濟貢獻較高，「有錢嘅會交稅，無錢嘅都肯捱」，實在沒有必要「郁」香港人。

不過他提醒若放遠視野，英國過去十多年經濟停滯不前，失業率維持高位，脫歐後遺症繼續湧現，工黨由誰人上台都不見得能解決問題。若問題拖到2029年大選，到時改革黨進一步擴張版圖甚至由法拉奇拜相，對不同地區移民態度可能有變。

亦有熟悉移英港人圈子的人士指，對移民而言，誰當首相未必最關心的事，英國面對的結構性經濟危機、脫歐後適應等問題，並非一人甚至一個黨派之力可解決，「邊個上去都係難搞」。據他了解，部分相對年輕的港人移民眼見英國經濟，「疊埋心水」完成「5+1」、取得英籍留有後路後，準備回港「搵真銀」，預料有一小波「回流潮」。

事實上，近年移英港人已有回流現象，不少人等不到5年便回港，原因包括難找工作、收入下降、生活苦悶等。瑞銀上月發表市場展望，看好本港樓市繼續上升，原因之一是首批赴英移民明年可獲英國公民資格，惟英國就業環境遜色，料迎人口回流潮，進一步提振住屋需求。

不過有建制中人認為，今次移民潮多屬政治原因，不少人已在當地置業、子女融入當地教育，相信再舉家移民的家庭不會十分多，即使回流亦未必考慮立即買樓。他又指，本港就業市場亦非當年般「好景」，找回高薪厚職並不容易，加上不少機構可能有政治因素考慮，對聘請「回流港人」也有所顧忌。

聶風