李家超訪福建︱總結訪問行程 李家超 : 鼓勵更多福建企業落戶北都 優勢互補

行政長官李家超今日（24日）繼續福建訪問行程，與在閩香港長者會面，到訪關於福州市發展的主題展覽，並考察新能源和科技企業。他傍晚在福州市與福州市委書記郭寧寧和福州市市長吳賢德會面交流，其後返港。

他於早上在福州與在閩養老的香港長者會面，了解他們在當地的生活。李家超表示，特區政府一直為跨境安老提供支持，當中福建計劃為移居福建省的合資格香港居民每月提供現金津貼。特區政府會繼續推動跨境安老措施，為香港長者在內地養老提供更多便利。

訪「3820」戰略工程實施30周年成就展 了解福州城規經濟社會發展

李家超其後到訪「3820」戰略工程實施30周年成就展，了解福州的城市規劃和經濟社會發展成就。「3820」戰略工程是國家主席習近平時任福州市委書記期間，於1992年主持編制《福州市20年經濟社會發展戰略設想》，以3年、8年和20年為節點，規劃福州的發展藍圖，為福州長遠發展指明方向和奠定重要基礎。

李家超表示，戰略設想有系統地謀劃福州的經濟社會發展目標、步驟、布局、重點等，深具前瞻性，引領福州改革開放和現代化建設，當中的理念和重大實踐，有很大啓發性。特區政府正全速編制香港第一個五年規劃，會全力以赴做好編制工作，以具方向性、策略性、可操作的指導性文件，謀劃香港未來五年發展，積極把握國家「十五五」規劃帶來的重大機遇，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心，加速建設國際創科中心，打造國際高端人才集聚高地，更好融入和服務國家發展大局，進一步發展經濟、提升市民福祉。

李家超之後抵達寧德市，與寧德市委書記張永寧會面，就共同關心的議題交流意見。

李家超下午到訪寧德時代新能源科技股份有限公司（寧德時代）和寧德思客琦智能裝備有限公司（思客琦），了解新能源電池技術研發和自動化智能裝備製造的高新技術發展。寧德時代是全球領先的新能源科技企業，動力電池市佔率連續九年全球第一，去年在香港上市，是當時全球最大規模的首次公開招股；同時在香港科學園設立香港研究院，重點發展人工智能、新能源、新材料等領域。思客琦是國家專精特新「小巨人」企業，聚焦新能源、車輛、工程機械等自動化領域，通過技術鏈、供應鏈、人才鏈全鏈條服務能力，持續推進相關行業實現新型工業化。兩者發揮產業鏈協同發展互補。

李家超表示，寧德時代在港上市和設立研究院，反映香港作為國際金融和創科樞紐的雙重優勢；而香港持續推動新能源產業發展，加速綠色技術落地，期望閩港在新能源產業領域進一步加強合作，攜手共進。他說，香港擁有五所全球百強大學、八間亞洲百強大學，匯聚海內外的科研專家和研究團隊，結合粵港澳大灣區的創新要素，正全力發展成為國際創新科技中心，其中北部都會區正提速提效發展，涵蓋河套香港園區和新田科技城等多個創科項目，為研發和成果轉化提供完整產業鏈，推動上中下游協同發展。他鼓勵更多福建企業落戶北都，善用香港內聯外通的優勢和專業高增值服務，引進前沿高新技術和人才，結合香港的雄厚科研實力和蓬勃創科生態，完善產業鏈布局，推進新型工業化，達致優勢互補，把握好國家高質量發展和高水平對外開放帶來的新機遇。