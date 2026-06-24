立法會︱譚鎮國提促進新界北醫療發展議員議案獲通過 莊豪鋒修正案倡跨區津貼遭否決

新社聯、新界北議員譚鎮國今日（24日）在立法會提出「加快規劃並落實新界北醫院聯網，促進新界北醫療發展」議員議案。實政圓桌、新界西北議員莊豪鋒及民建聯周浩鼎分別提出修正案。莊豪鋒提出的修正案被同為新界西北的周浩鼎要求記名表決，最終未獲在席過半數議員贊成而被否決；而原議案及周浩鼎提出的修正案則獲得通過。

譚鎮國：加快落實以人為本的新界北醫院聯網

譚鎮國表示，為助力政府制定首份五年規劃，並回應國家《十五五規劃綱要》加快北部都會區建設的要求，促請政府因應北都人口急速增長，加快規劃並落實涵蓋北區、元朗及天水圍的新界北醫院聯網，以增加新界北醫療資源、完善專科服務、縮短輪候時間、提升基層醫療覆蓋率，並結合生命科技與醫學教育，將新界北醫院聯網打造成為以人為本、醫療為先、創新驅動的現代化醫療體系。

他提出7項建議措施，包括將北區醫院、天水圍醫院、博愛醫院及規劃中的洪水橋醫院和牛潭尾旗艦醫院納入新界北醫院聯網，建立統一管理架構，以統籌病床、人手及專科分配；加快建設牛潭尾旗艦醫院，並明確擴建天水圍醫院及落成洪水橋醫院的時間表；增加新界北醫療資源，包括病床、人手及基層醫療服務，並加強推行家庭醫生制度及慢性疾病共同治理計劃等。

莊豪鋒倡撥津貼吸跨區人手、周浩鼎憂資源過度擴張

莊豪鋒提出修正案中，建議當局應考慮增撥資源，為跨區工作的醫護人員提供額外津貼，吸引他們到較偏遠的新界北醫院聯網工作，從而增加新界北醫院人手及縮短輪候時間。

周浩鼎提出的修正案，則表示鑒於北區醫院、天水圍醫院、博愛醫院及規劃中的洪水橋醫院和牛潭尾旗艦醫院均位於北都範圍内，適時因應人口增長及分布，將合適的醫院納入新界北醫院聯網，建立統一管理架構，以統籌病床、人手及專科分配，並有效協調附近醫院聯網的服務範圍及資源。

對於莊豪鋒提出的修正案，周浩鼎認為當局需釐清跨區調配資源以支援其他醫院人手的細節，「究竟嗰條線畫到幾闊」，包括跨區調配的界線與範圍，以及有關安排是否適用於所有地區。他亦關注相關調配會否導致公共資源過度擴張，認為在醫院聯網資源調整的過程中，必須取得平衡及進行有效協調，並強調整個處理過程必須切實照顧到各區的不同需要。

莊豪鋒：將向棄權議員了解如何優化倡議

在表決環節，莊豪鋒提出的修正案被周浩鼎要求記名表決，最終僅得15人贊成，陳祖光及文頴怡2人投反對票，修正案因未獲在席過半數議員贊成而被否決；而原議案及周浩鼎提出的修正案則順利獲得通過。

莊豪鋒在會後表示，估計現時有部分地區議員希望為其所屬選區爭取更多醫療人員，並傾向讓相關醫療人手繼續留守在該區的醫院提供服務。他續指，從整個北部都會區的發展來看，新界西及新界北均需更多優秀醫生前往執業，原以為新界北、新界西北等鄰近議員都會支持其修正案。他表示會向投反對及棄權的同事了解原因，探討如何進一步優化其倡議。

記者：李健威