五年規劃｜經民聯倡訂定具體指標 人均居住面積十年增至210平方呎 推強積金首置

政府正就五年規劃展開公眾諮詢。經民聯今日（24日）發布「關於五年規劃民生社會願景目標與指標的建議」報告發布會，建議特區政府在香港五年規劃中，民生重點應聚焦安居、樂業、育人、安老四大範疇，並制定明確願景和目標，推出更多有力的政策措施，包括人均居住面積在未來十年增至210平方呎、失業率降至不超過3%、接受專上教育的青年勞動人口比例提升至80%、長者醫療券服務點擴至整個廣東省等，逐步實現市民對美好生活的嚮往。

倡香港五年計劃要以民為本改善住所

黨魁吳永嘉表示，堅持人民至上是國家「十五五」規劃推進經濟社會發展必須遵循的原則之一。香港首個五年規劃，亦要同樣惠及市民，以安居、樂業、育人、安老四大範疇去規劃民生及社會發展重點。

副主席劉業強指，在安居方面，由「住有所居」邁向「住有宜居」，全方位回應市民對「安居」的更高期待，「從有瓦遮頭轉向住得寬敞啲、住得幸福啲」。「安居」的目標包括五年內將人均居住面積由172平方呎增加至190至195平方呎，十年增加至205至210平方呎；五年內將公屋綜合輪候時間由4.7年，縮短至不多於4年，十年縮短至不多於3.5年；五年推動500幢舊樓重建，十年重建十分之一50年以上樓齡的舊樓，約1,000幢等。

他續指，具體建議包括以「先行先試」形式提高北部都會區內公屋的人均編配標準，及標準單位人均面積；將目前公私營房屋的七比三比例調整至六比四，適度增加私營房屋供應；設立公屋重建KPI，爭取10年內啟動重建全港24條老舊屋邨中的12條等。

冀增創科研發人才 拓高質量就業

在樂業方面，經民聯倡推動高質量就業，為市民提供更多高質量崗位，讓發展成果全民共享。副主席陳祖恒指，五年內將失業率由3.7%降至不超過3.5%，十年降至不超過3%；創科研發人員五年內由4.7萬人突破7萬人，十年突破10萬人；初創企業五年突破7,000間，十年突破1萬間等。

執委會成員黃永威建議，應提升各行業僱員競爭力：增加工程人才就業和發展機會；多管齊下協助企業融資，保障就業；優化財政補貼和資助，減輕營商壓力；完善長遠稅制，推動產業發展；完善政策架構和支援，減輕中產及基層負擔等。

倡設「強積金首置」 解決青年四業

執委會成員鄧銘心表示，在育人方面，需切實解決青年學業、就業、創業及置業「四業」問題，同時培養更多愛國愛港、具專業技能和國際視野的人才。制定的指標包括五年內將曾接受專上教育的青年勞動人口比例，由70.3%提升至75%，十年提升至80%；五年實現每年5萬名青年參加民青局內地和海外交流和實習計劃，十年增至8萬名等。

她續指，具體建議包括完善青年政策頂層規劃和統籌；設立「強積金首次置業計劃」，解決青年置業困難；支援青年創業；增撥資源，鼓勵青年到內地就業和實習等。

化老齡為紅利 醫療券擬擴至全廣東

在安老方面，經民聯建議應從傳統的「被動兜底」轉向「主動應對」，將老齡化轉為「發展紅利」，實現老有所養、老有所為、老有所樂。林偉全指，具體指標是五年內提升平均預期壽命，男性由83.3歲突破85歲，女性由88.7歲突破90歲；「長者醫療券大灣區試點計劃」的服務點五年內由21個增至50個，十年擴至整個廣東省；「廣東院舍照顧服務計劃」安老院舍五年由26個增至50個，十年擴至整個廣東省等。

卜國明則建議包括制定全面安老政策藍圖，完善退休保障；善用大灣區優勢，完善跨境安老；構建「銀髮發展藍圖」，豐富銀髮生活；推進科技賦能，智慧養老；完善醫療網絡規劃和建設；完善「長者醫療券」和牙科服務，減輕長者負擔等。

吳永嘉總結，這是經民聯發布的第三份研究報告，報告聚焦民生社會發展範疇，未來將繼續就五年規劃其他內容廣泛諮詢業界，為政府提供更多建設性意見。

記者、攝影：梁珮旻