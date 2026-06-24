細價股比例高於其他證券市場 許正宇：全方位打擊「拉高出貨」等市場操縱活動

商界（第三）嚴剛關注現時本港股市中有超過一半以上的股票屬「細價股」，有關比例遠高於其他證券市場，當局會否考慮減少細價股數目。財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府與監管機構絕不容許任何涉嫌市場操縱或侵害小股東權益的行為，當局留意到細價股及流動性較低股份在網上平台及社交媒體資訊傳播迅速下，令市場操縱活動更容易出現。就此證監會一直採取多管齊下的策略，全方位打擊包括「拉高出貨」在內的市場操縱活動。

股價流動性取決市場供求、公司基本面等多因素

他解釋，香港作為一個開放且國際化的市場，股票價格和市值、流動性和市場板塊的分布主要由市場供求、公司基本面以及投資者的風險偏好等不同因素驅動，股票價格的高低可能與其發行股數、歷史資本運作及企業規模有關，股票的流動性亦受宏觀經濟情況、行業前景及市場投資氣氛等外在因素影響。

港交所落實GEM上市改革 助高增長企業融資

為進一步協助具備增長潛力的中小企業集資發展，經諮詢市場後，港交所於2024年落實GEM上市改革，包括為大量從事研發活動的高增長企業推出新的上市路徑、推出新的「簡化轉板機制」等，從源頭提升上市公司的質素並帶動市場氣氛。

優化措施見效 市場流動性分布更廣

在各項優化措施的帶動下，香港市場不同市值層級的公司的流動性呈現更廣泛分布的趨勢。整體市場流動性在2021年至2026年5月期間增長了65%。當中，市值排名位列第21至100位及100位以後的公司流動性分別上升92％及61％，令相關企業在整體市場成交額中的佔比由約61％提升至約68％。相關分布亦與其他亞太主要交易所包括日本、韓國及台灣相近。

持續評估市場結構 完善上市交易機制

證監會和港交所會持續評估整體市場結構，探索進一步完善上市和交易機制。透過提供更具效率的市場環境，期望讓企業能更有效地參與市場，擴大投資者基礎，推動整體市場的流動性表現，更好服務企業及投資者的需要。

加強日常監測數據 防範股權集中與殼股

他亦強調，證監會和港交所透過持續的日常市場監察及實時數據分析，監察股票價格及成交異動，及早識別可疑的操縱活動。證監會會就股權過於集中或其他異常情況發出「股權高度集中」公布，提醒投資者注意相關風險。港交所的《上市規則》亦設有相關要求防止發行人透過欠缺充分商業理據的集資活動攤薄股東的持股和設有保障股東權益的措施，以防止其進行殼股活動。

證監會多層次執法 聯同警方打擊操縱

在執法方面，證監會會視乎個案性質，採取適當的刑事、民事及監管行動。證監會會繼續與警方及其他執法機構保持緊密合作，加強情報交流及聯合打擊相關市場操縱活動。

政府會繼續推動監管機構及港交所持續優化上市制度，為海內外優質企業提供包括傳統首次公開招股、特殊目的收購公司等多元且便捷的上市融資選擇，鞏固香港作為環球集資中心的競爭力。

記者：郭詠欣