環境局：過去3年接867宗西貢郊野公園投訴或舉報  涉非法活動及環境衞生等

有議員關注位於西貢的郊野公園和營地的管理。環境及生態局局長謝展寰表示，過去三年，漁護署及食環署共接獲867宗涉及西貢郊野公園的投訴或舉報，主要涉及非法活動、訪客不當行為、環境衞生、設施管理及植物管理，而目前漁護署約有157名人員負責全港郊野公園及特別地區的日常巡查及執法工作。

積極運用科技提升管理工作

他續稱，為更有效管理郊野地區，政府一直積極運用科技提升管理工作，包括使用無人機及閉路電視系統協助監察訪客流量及營地使用情況，並安裝網絡攝影機監察公廁外設施的使用及清潔情況。未來將繼續探索適合郊野環境的技術，包括利用無人機運送山徑維修物料、使用機械外骨骼協助人員在偏遠地區工作，以及應用智能監察系統，以加強郊野公園的管理及保護。

他亦指漁護署鼓勵市民及訪客在郊野地區源頭減廢，尤其在垃圾收集服務有限的地區，並養成遠足及露營時「自己垃圾自己帶走」的良好習慣，西貢郊野公園一帶營地使用情況、環境衞生及秩序均符合政府預期，既定清潔安排下並無大量垃圾積聚。

他表示，鑑於黃金周期間訪客數字急升，政府已按計劃完成西貢萬宜路的臨時改善工程，並加強東壩一帶公共交通服務及交通管理，包括運輸署與營辦商協調，在黃金周期間按乘客需求增加9A號綠色小巴班次，並預留後備車輛及司機以靈活疏導乘客，並在北潭涌合適位置設置資訊顯示屏，發布東壩一帶道路交通情況，以改善乘客排隊安排。

會適時研需否增更多街渡航線往東壩

在交通管理方面，警方於高峰時段在北潭涌、萬宜路及東壩等主要地點進行交通管制及人流管理，並按需要採取臨時交通管制措施以疏導交通及確保安全，同時持續打擊非法的士活動。漁護署亦與香港旅遊發展局合作，透過網站發布東壩人流資訊，協助訪客規劃行程，並推廣其他遠足路線及郊野守則。

除陸路交通外，目前西貢區共有4條固定班次及54條需求回應式街渡航線，包括西貢碼頭至糧船灣的街渡航線，航程約45分鐘，訪客可由糧船灣碼頭步行約一小時前往萬宜水庫東壩。至於是否引入更多航線，須視乎相關地點的地理條件等因素，故需詳細評估，政府會在適當時候考慮是否進一步研究。

12郊野公園及2特別地區 已安裝86部自動人數點算器

提出質詢的民建聯陳仲尼關注，當局有否聯同創科局及其他部門，建立一套動態的大數據監測系統，一旦監測到某個日子，在某個郊野公園或者營地出現大量人流高峰時，提前調配資源做到真正的智慧防範。

謝展寰表示，為了監測及管理人流，漁護署自2022年起已在12個郊野公園，以及2個特別地區，安裝了86部自動人數點算器，透過紅外線感應的技術，持續自動監測訪客人數，並計劃逐步擴展至餘下13個郊野公園及兩個特別地區，取代人手點算。

專業動力方國珊關注，政府會否在西貢東郊野公園內或特別主要的營地，訂立一些清晰的人流承載指標、預約制，甚至收費制度等。謝展寰表示，會先在破邊洲作試驗計劃管理人流，未來再研究如何擴大這個做法，又稱當局是想收費，但收費需要修改法例才可做到。

記者：郭詠欣

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