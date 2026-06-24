參訪「3820」戰略工程實施30周年成就展  李家超：對編制香港首份五年規劃極具啟發性

行政長官李家超今日（24日）繼續在福建進行最後一日訪問行程，早上參訪了「3820」戰略工程實施30周年成就展，了解國家主席習近平當年在福州工作期間的重要理念與實踐。

需以長遠眼光謀劃未來 發揮「一國兩制」獨特優勢

李家超在社交平台表示，深刻體會到「3820」所展現的戰略定力與系統思維，不僅為福州發展打下堅實基礎，更為國家現代化建設提供了寶貴經驗。這對於正在編制的香港首份五年規劃，具有很大啟發性。它進一步確認了中長期規劃的重要性，以及其在資源分配、凝聚社會共識、對接國家戰略等方面的指導性作用。當前香港正處由治及興的關鍵階段，更需以長遠眼光謀劃未來，充分發揮「一國兩制」下的獨特優勢，主動融入國家發展大局，為香港繁榮穩定注入新動力，讓發展成果更好地惠及市民。

李家超指參訪「3820」戰略工程實施30周年成就展，對於正在編制的香港首份五年規劃，具有很大啟發性。李家超fb

李家超指，「3820」戰略工程是時任福州市委書記習近平於1992年親自擔任總指導而制定的一份長達20年的經濟社會發展戰略規劃。「3820」代表清晰的階段目標—— 「3年」即3年內實現主要經濟指標「翻番」，奠定發展基礎；「8年」即用8年時間，在經濟、科技、社會等領域整體「達標」，達到當時亞洲中等發達地區水平；「20年」則以20年為跨度，推動福州在各方面全面「對標國際」，邁向現代化國際城市。這份跨世紀藍圖以長遠視野統籌全局，充分彰顯戰略規劃對城市發展的重要性，以及其帶來的突破性成果。

由戰略擘畫到輝煌成就 彰顯高瞻遠矚戰略思維

他稱，展覽透過豐富的歷史圖片、實物與多媒體影像，生動呈現這項跨世紀藍圖如何引領福州的發展。由戰略擘畫到輝煌成就，每一幀畫面、每一項數據，都彰顯出高瞻遠矚的戰略思維和為民情懷。

