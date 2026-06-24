謝展寰：已在將軍澳預留土地興建策略性電力設施 冀2035年可再生能源佔比達一成

有議員關注政府如何加強區域合作以推動能源結構轉型。環境及生態局局長謝展寰透露，為進一步提升接收零碳能源的能力，政府已在將軍澳132區預留土地興建策略性電力設施，相關部門及兩電正商討落實計劃。他亦稱，政府正與內地相關部門緊密聯繫，商討推動區域能源合作的合作機制，共同探索最符合香港整體利益的電力輸送方案，政府會適時公布。

已預留將軍澳132區建策略性電力設施

謝表示，政府正作前瞻規劃深化區域能源合作，積極對接國家加快建設新型能源體系的工作，以達致「淨零發電」及碳中和的長期目標，包括配合國家政策輸入多元零碳能源，以提升本地供電韌性並穩定電價。

他又稱，國家能源局發出的綠色電力證書是可再生能源屬性的有效憑證，每單位證書對應一千度可再生能源發電，並有效期兩年，而香港亦正積極探索在粵港澳大灣區推動綠電證書的相關措施，未來會將研究如何支持國家能源企業及綠電證書市場在國際市場擴展應用場景，從多方面落實綠色能源轉型。

批出40宗氫能試驗 探討簡化跨境審批流程

他指政府於2022年成立「氫能源跨部門工作小組」，統籌各政策局及部門的準備工作，推動本地氫能應用，工作小組審視氫能試驗項目的申請，並就安全及規劃等方面提供意見，協助氫能企業開展試驗。目前小組已原則同意共40宗氫能試驗項目申請，其中多個項目都有採用內地產品及技術。

與內地研引入零碳能源來港

此外，機電工程署與國家市場監督管理總局於2024年12月簽署《質量及安全管理合作安排》，正式建立涵蓋五個範疇的合作框架，包括標準計量及合格評定、燃氣相關特種設備、氫能壓力容器等機械、家居產品及能源效益標籤。

他表示目前已取得的實質進展，包括推動多項國家標準在香港應用，為內地氫能及相關產品技術指引在香港獲認可奠定基礎；指定氫能為深化合作的試點範疇，共同制定國家及國際標準；推廣內地自主研發的氫能設備安全監察平台在香港應用，以提升兩地氫能設施的安全監管水平；探討香港與內地氫能壓力容器審批的數據共享及互認，在風險可控的前提下簡化跨境審批流程。

提出質詢的選委界李浩然表示，政府在《香港氣候行動藍圖2050》內提出，在2035年之前要提升可再生能源在發電燃料組合的佔比，達到7.5%至10%，政府有否就可再生能源發電與鄰近地區展開合作。

謝展寰稱，2035年前提升可再生能源在發電燃料組合的佔比，達到7.5%至10%是本地目標，包括用上網電價的方式來鼓勵使用太陽能，又鼓勵政府部門加裝太陽能系統等，同時亦正與內地部門商討如何引入內地的零碳能源來港。

記者：郭詠欣