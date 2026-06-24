政府積極推動引進清潔科技 食環署近五年引入多項創新設備試用

政府近年積極推動創新科技應用。民建聯何俊賢今日(24日)在立法會提出口頭質詢，表示有意見指出，本港無人清潔科技的應用程度與內地差距懸殊，詢問過去5年，政府使用創新清潔科技的情況為何。環境及生態局局長謝展寰回覆指，食衞署過去五年積極引進創新清潔科技，包括已投入應用的高速清洗盤，以及正試用的自動清掃機械人、工業級機械狗和電動輔助推車。為鼓勵承辦商引入科技，政府已將清潔合約標書的技術與價格評審比重調整為各佔五成，以提升公共衞生服務質素。

政府積極推清潔科技 食環署引入多項新設備

謝展寰表示，食衞署一直於公眾潔淨服務方面積極引進創新科技，包括無人清潔科技，以提升街道清潔工作的效率、服務質素，並保障員工的職業安全健康。

謝展寰指出，食環署近五年引入或應用的清潔科技主要包括配備高壓熱水洗地機及高速清洗盤的小型洗街車、自動清掃機械人、工業級機械狗及電動輔助推車。除洗街車外，其餘三項仍處試驗階段。

謝展寰指，食環署已於全港人流密集地點應用配備高壓熱水洗地機的小型洗街車，因相關技術已納入服務合約，故無獨立開支。此外，署方自2025年起試用自動清掃機械人，涉58萬港元，具自動清掃及避障功能，適合在平坦行人路或海濱使用，預計2026年底擴大試驗。

謝展寰續指，署方自2025年起試用工業級機械狗，涉67萬港元，協助在山坡、樓梯等偏遠地形搬運垃圾，以減少工人受傷機會。另外，食環署引入可摺疊電動輔助推車，涉22萬港元，以保障員工安全。謝展寰補充，相關科技仍在試驗中，暫未估算可節省的資源。

謝展寰更指，政府一直積極引進創新科技以提升公共服務質素和效率。過程中，需要評估操作可行性、運作效率、成本效益及所需配套。

謝展寰續指，食環署主要從兩個方向物色具潛力且實際可行的創新技術或設備。食環署會持續聯同機電署等部門進行市場研究，並在合適項目安排實地試驗，以了解具體操作條件及評估成效。以自動清掃機械人為例，食環署在試驗階段已同步評估其運作所需的配套與支援，如充電設施。日後若計劃在街道潔淨服務合約中要求承辦商使用該機械人，署方會事先考慮相關基礎設施配套是否足夠，以及承辦商需額外投入的資源，以確保合約年期合理、條款切實可行，且服務符合成本效益。

投標加分誘導創新 合約年期平衡投資回報

另一方面，食環署鼓勵投標者在合約訂明的基本要求以外，提出其他可行的創新方案。若投標者提出有助提升服務效率、效益或生產力的科技或其他創新建議，即可在該項目獲得分數，以增加引進新科技的誘因。若承辦商在標書中提交的創新建議成功中標，食環署將要求其落實該方案。一旦該建議證實可行且具成效，食環署亦會將該技術或設備納入日後的合約要求中，以推動更廣泛應用。

在制訂合約年期方面，政府需平衡保持市場競爭、服務穩定性及承辦商前期資本投入等多個因素。根據現行政府採購規定，食環署將街道潔淨等僱用大量非技術工人的合約期限一般定為三年；而部分考慮到承辦商需要較長時間回收投放資源的合約，如涉及大量特許車輛的服務，其年期則為五年。

評審比重改各半 鼓勵承辦商引進清潔科技

何俊賢追問，政府清潔合約中平均一百萬元約8成開支來自人力要求，其餘2成才是科技開支及公司盈利等，他指出，現時使用的「洗街車」、太陽能壓縮垃圾收集站等，對於人工智能應用程度仍然較低，認為政府投標合約要求應增加人工智能應用內容，「唔好規限太多框架」，詢問政府會否為投標標書成立委員會，並可否在個別地區進行試點。

謝展寰回應指，政府已改革標書評核機制。以往標書評審比重為技術佔三成、價格佔七成；現時已將評審比重調整為技術與價格各佔五成。調整旨在鼓勵投標者引入創新科技，增加其中標機會。而食環署會主動尋找新科技，署方除與機電工程署（機電署）合作，亦會參考內地及其他城市的考核經驗，物色新型科技並帶回本港項目中試用。若試用效果理想，食環署會將相關技術要求納入未來的標書內，要求日後的投標者必須使用。政府期望透過這兩種方式，物色並推動新型清潔科技的應用。

陳學鋒促監測免「show科技」 局方承諾監測使用頻率

民建聯陳學鋒關注承辦商使用高速清洗盤等科技產品的使用頻率，詢問政府會否進行監測，避免出現「show科技」的情況出現。謝展寰回覆指，使用相關科技器具已列明在標書內，18區都曾使用相關器具。他推測，或因使用清洗盤後，清潔效果較好，其後使用頻率可能有所減少，表示會派員注意，指「即使我哋用咗更好嘅科技，但唔能夠因科技好咗，而頻率少咗，街道污髒咗。」