勵進教育中心慶祝成立十周年  范駿華：十年不僅是里程碑 更是嶄新起點

為慶祝成立十周年，勵進教育中心於昨天（23日）舉辦「十周年聚會」，與各方友好、合作夥伴及機構代表共聚一堂，共同回顧過去十載的豐碩成果，並展望未來的發展藍圖。

理事會主席范駿華表示，這十年不僅是一個里程碑，更是一個嶄新的起點，非常慶幸能有各位摯友一如既往的鼎力支持，以及理事會的堅定引領，中心全體同仁滿懷信心，必將繼續竭盡所能，為國家、為社會，為市民，特別是為本港教育界及青年貢獻更多力量。

范徐麗泰感謝梁愛詩及李明逵多年來無私奉獻

在聚會上，創會主席范徐麗泰特別向即將離任、服務了十年的理事會成員梁愛詩及李明逵致以最深切的謝意，她衷心感謝兩位多年來付出的心血與無私奉獻，為中心的長遠發展奠定了重要基石。

蕭澤頤等3人加入成理事會成員

范駿華亦正式介紹三位新加入的理事會成員，包括前香港警務處處長蕭澤頤、前立法會法律顧問馬耀添及滬江維多利亞學校執行總監孔慶暘。勵進教育中心有幸邀得三位加入理事會，深信他們定能協助中心開拓多元化的服務新方向。

踏入成立十周年的新里程，中心將繼續砥礪前行，以多元活動引領本港青少年探索中國歷史文化與國情發展。同時中心將緊密聯動教師與家長，共同引導青少年了解國家發展及國家安全的重要性，建立深厚的國家歸屬感，攜手邁向更璀璨的下一個十年。

