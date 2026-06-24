大棋盤︱立會上京要打「校呔」 被質疑形式主義 議員拆解不滿另有原因

立法會議員7月19日至25日到北京參加國家事務研修考察，是回歸以來首次有全體議員訪京，也是李慧琼出掌立法會後首次帶隊出訪，可謂不容有失。訪京具體行程尚未公開，但早前已傳出要「閉環管理」，據聞行管會近日亦拍板訂製統一款式的領帶，要求一眾男議員戴上，猶如打「校呔」，但此舉卻惹來部分議員微言，質疑是「形式主義」。

議員嘆規管多：對官員又唔見咁惡

李慧琼上任立法會主席後有不少新猷，除定期學習活動，亦拉隊帶議員前往維園年宵、家鄉市集等。據悉為保持「隊型」，上周行管會拍板設計領帶，要求男議員訪京出席活動期間佩戴，女議員則戴上絲巾；相關設計近日已敲定，交由製造商製作。

一條領帶看似沒甚麼特別，但背後可能是議會紀律的象徵。據聞，有平時沒打呔習慣的議員大表不解，「連着裝都要管，同『返學』有咩分別？」亦有傳統政黨議員質疑，此做法趨近「形式主義，令人作悶」：「對議員就規管多多，有官員鬧同僚『造謠』，又唔見咁惡？」

「壓場」老將退任 再無「牙力」提異議

立法會換屆後，七旬老將一個不留，新議員未必懂拿捏監督政府的「身位」；另一影響是「有牙力」議員買少見少，新丁對各類指示只能默默接受。有已退任老鬼笑言，「如果大主席咁樣指示（上屆最資深議員）張宇人，佢未必睬你。」

亦有議員指，李慧琼與前主席梁君彥風格截然不同，梁君彥較重視實務用途，例如大幅增加科技應用，增設「智識聽」系統等；相對來說，李慧琼重視政治上的微觀管理，做法趨近內地，兩套完全不同的管理風格，確實需時適應。

不過有議會領袖認為同僚未免是過分解讀，設計領帶絲巾主要目的是拍大合照時看來更齊整，若非出席公開場合，可暫時除下，說成「權力宣示」實在誇張，「都係一條呔啫，又無限你着咩衫、着咩褸」，又舉例不少團體在周年活動會派發統一飾品，以示向心力。事實上，近年《施政報告》發表，問責官員亦戴上一式一樣的領呔，展示團結。該人分析，議員之所以有微言，主因是對現時議會生態有意見，透過今次安排表達不滿，「大家未必想樣樣嘢俾人『提點』」。

上京「閉環」管理 防鬧出爭議事件

今次全體議員歷史性訪京，據傳實行「閉環管理」，比北京兩會更要嚴格。據了解，李慧琼已向每一位查詢的議員表明，訪京期間紀律從嚴，希望大家配合。據悉她沒指明「閉環」具體範圍，但一般相信不能離開住宿地點，即使接受電話訪問亦有限制，須先獲首肯。

有資深議員指，理解上述安排是出於紀律考慮，即使是經驗豐富、有才能的議員，亦可能「老貓燒鬚」出差錯。亦有人猜測，政圈傳聞上屆有議員在內地娛樂場地消遣惹上麻煩，最後疑似因此「無得留低」，若今次研修活動期間鬧出類似事件，對立法會形象有很大影響。

李慧琼執掌立法會後頻頻「展現新風」，着力提升議員理論基礎、拉近與民眾距離、提高議員出勤要求等，無疑是好事，但代議士始終不是中小學生，若規矩太多恐怕不是人人受落。

聶風