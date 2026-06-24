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專訪│林定國：法律適應化符合憲制秩序 預告逾百項修訂交立會

政情
更新時間：00:44 2026-06-24 HKT
發佈時間：00:44 2026-06-24 HKT

律政司司長林定國希望於任內完成的工作，包括快將出台、新一批法律適應化相關的雜項修訂條例。他表示，明年是香港回歸30周年，法律適應化正正就是要檢視香港所有的法律，都能夠配合現在香港實行「一國兩制」的憲制秩序，預計很快會將新一批涉及過百項修訂提交到立法會審議，相信今次已處理了絕大部分的問題，餘下少量會交由相關政策局處理。

法律適應化是「去殖化」?  林定國 : 純粹考慮現行法律是否符合香港憲制秩序

他續稱，要在香港很多成文法裡，找出一些和現在憲制秩序不太相符的字眼，是很艱難的，且修訂時不是隨便擦字就改了，有些法律更可能已是一個世紀前立的法律，要思考相關法律背後的政策理念是甚麼，如何進行合適的修改要花很多時間，律政司協調各政策局找出相關的字眼並研究如何去修訂，將可以整合的修訂合併為一條雜項修訂去處理。

林定國接受訪問。
林定國接受訪問。

被問到外界認為這個做法是「去殖化」，林定國不認同此字眼，稱很實際上是考慮現行法律是否符合香港「一國兩制」，《基本法》和《憲法》構成的憲制秩序，沒有其他特別的想法。

另外，當局正研究針對人工智能高速發展立法，林定國稱的確要思考如何在促進發展及立法中規管中取得平衡，舉例若有些人利用人工智能去做壞事，如製作涉色情的影片、以深偽技術詐騙等，這些風險就需要管控，否則會令社會對人工智能的運用產生不必要的憂慮，反而會窒礙其發展。

林定國指若人工智能某些方面對社會帶來傷害性，便需透過立法手段管控，確保不會被誤用。
林定國指若人工智能某些方面對社會帶來傷害性，便需透過立法手段管控，確保不會被誤用。

他坦言在人工智能發展上，要就每個個案去看是否需要立法，有時候或以專業指引、守則亦可以處理，舉例律師要用人工智能處理文件，必須為其負責，不能亂作一些案例出來等，但一再強調如果人工智能在某些方面對社會帶來傷害性的話，便需要透過立法手段去管控，確保不會被誤用，或者作為一個傷害市民大眾的工具。

記者：郭詠欣

攝影：劉駿軒

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