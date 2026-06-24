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專訪│林定國：解說不停步助釋國安疑慮 回顧上任4年 : 現在只是希望做好份工

政情
更新時間：00:44 2026-06-24 HKT
發佈時間：00:44 2026-06-24 HKT

立法會解說今屆政府任內完成《基本法》23條立法，更兩度根據《維護國家安全條例》訂立附屬法例，而每每修例都會備受海外質疑甚至抹黑。律政司司長林定國就上任四周年接受傳媒訪問時，認為上任後為推進法治下了很多功夫，算是有一點成績，對香港法治情況非常有信心，重申維護國家安全是香港很重要的憲制責任，經過各方努力後，今天香港擁有相對安定的環境，未來希望持續地向大眾解說，釋除市民不必要的憂慮。至於將來會否再有修訂，他坦言：「我沒有水晶球，亦不是先知，很難說將來會如何。」

肯定現在情況較上任前更完善

回顧4年工作，他肯定現在情況較上任前更完善，當中最令他高興是推動法治教育，舉辦了法治戲劇教育日、法治領袖培訓課程，亦於2024年成立了法律人才培訓學院等，相信這些工作均對鞏固香港整體法治環境有正面的作用。他更提到國際管理發展學院近日發布《2026年世界競爭力年報》，香港全球競爭力排名第二位，證明香港具有優良的法治環境，因為沒有良好的法治環境，很難說有甚麼的競爭力，對香港法治情況非常有信心。

他續稱，明白每每立法或修例觸及國家安全，社會都有一定的關注，希望大家能看到國際形勢、地緣政治是非常複雜，客觀上的確有些人對國家或香港不友善，不希望香港好，這是需要留意的，市民亦要有居安思危的心態，保持警剔性，未來會做更多解說工作，令市民大眾明白維護國家安全的重要性，或者相關的法律內容是甚麼，盡量爭取在維護國家安全的前提下，充分保障到人權、自由、法治的原則，令市民大眾安心，亦理解律政司的工作。

被指「突襲式」修訂國安法相關法例  林定國：是以有效率方法處理

至於近來被指常以「突襲式」修訂國安法相關的法例，他表示不會用此字眼，而是以有效率的方法去處理，強調關鍵不是用多少天去處理，而是在整個立法程序當中，有無根據法律要求去做，強調自己很願意再三去解釋，「不明白說到一定明白，最重要有一個理性的討論」，當局亦會密切留意周圍的環境，如果有新風險出現，有需要時會進行修例，但現在很難預測未來。

林定國於去年立法會換屆選舉時，曾稱立法會最終達致全部議員由普選產生的目標仍然存在，重點是大家是否願意「上車」並爭取共同規劃新路線，被問到將來如何呼籲社會「上車」時，他引述終審法院近日駁回一宗煽動投白票案上訴時，法院曾探討選舉制度改革，認同公民有責任投入選舉制度，令大家可透過現行制度參與社會運作，這是一個正面需要鼓勵去做的事，他希望大家能珍惜手裡擁有的東西，做好這一步再去想其他事情。

未來會否爭取留任?  林定國：現在只是希望做好份工

另外，現屆政府仍有一年任期，被問會如何評價自己的工作，以及未來會否爭取留任。林定國表示，中國人有句說話：「老鼠跌落天秤，不要自己秤自己」，客觀評價應該是別人給的，不是自己給自己的，坦言自己視工作中不斷出現的問題為挑戰，永遠都嘗試正面去看、認真去處理這些問題，現在只是「希望做好份工」。而他的任期是5年，到明年6月30日屆滿，現在唯一認真要思考的，是於當天前做好所有他希望做到的事，不會想一些無謂的事情。

記者：郭詠欣

攝影：劉駿軒

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