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公務員加薪2%︱梁俊傑不滿幅度及拉Curve評核機制 已去信楊何蓓茵要求會面 若強推或有行動

政情
更新時間：19:16 2026-06-23 HKT
發佈時間：19:16 2026-06-23 HKT

政府決定全體公務員劃一加薪2%，警察員佐級協會新任主席梁俊傑今日（23日）會見記者時回應，表示對政府決定感到十分不滿。他強調，並非單純針對加薪幅度，而是不滿當局脫離既有薪酬趨勢調查機制，希望加薪可以達到薪酬趨勢指數淨指標，不希望出現一刀切情況。

相關新聞：警察員佐級協會換屆 主席梁俊傑：強積金與長俸制待遇差距大 倡改善福利減人才流失

至於公務員評核機制擬引入「拉Curve」機制，梁俊傑亦指協會七大總區同樣表示非常不滿。他認為評核機制本身是好，亦同意《施政報告》所指要準確評核，增強整體公務員士氣和工作表現。不過，梁俊傑表明反對在評核中設立「硬指標」，他指目前已去信公務員事務局局長楊何蓓茵要求會面，期望能當面反映前線的不滿，甚至爭取將「拉Curve」機制延後推行。被問及若局方堅持推行，協會將有何應對時，梁俊傑強調，前線人員一定會繼續「盡忠職守」，但他亦明言，在充分表達公會及會員的不滿後，若局方堅持推行，未來「會考慮再進一步行動」。

至於協會未來工作焦點，梁俊傑指現階段主要聚焦於上述的機制爭議，但他亦承諾會繼續為強積金制度警察的會員爭取醫療福利及子女教育津貼等基本權益。他坦言，目前與警察評議會及公務員事務局交涉的整體進展「麻麻哋」，惟在子女教育獎勵方面取得「少少成績」。

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