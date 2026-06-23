北都｜議員憂鄉民申「共融基金」難度高 甯漢豪︰會協助撮合 彈性處理

今年《財政預算案》提出撥款2億港元，推出「北都城鄉共融基金」先導計劃，並放寬規劃限制，推展鄉郊旅遊項目。有議員關注會否增加鄉民申請的難度，發展局局長甯漢豪今日（23日）在立法會發展事務委員會表示，北部都會區統籌辦事處（北都辦）樂意為有意申請的鄉民提供意見，即使鄉民僅有初步構想，當局亦可給予意見及協助撮合。

甯漢豪：申請者要有「生意頭腦」 彈性衡量審批結果

新社聯譚鎮國表示，個別鄉民若想申請北都城鄉共融基金先導計劃，必須以相關獲認可的團體或機構名義提交計劃書，關注如此會否增加鄉民申請的難度。他續指，文件亦提到審批資助時，評審委員會將考慮鄉事委員會、村代表及村民的支持，以及考慮旅客的承載力，但他指出單一項目難以得到所有人的支持，關注局方會如何平衡鄉民的不同意見。

甯漢豪表示，政府明白鄉民未必熟悉申請程序，並稱「呢個基金想做啲好嘅項目，有時真係需要有生意頭腦。」因此當局已表明容許申請人與商業組織合作，但合組需以規定的非牟利機構標準來運作。她重申，北都辦樂意為有意申請的鄉民提供意見及協助撮合。至於當局收到申請後，是否必須取得全體村民的支持，甯漢豪明確表示不會「鐵板一塊」，要求百分百支持並不現實。她強調，當局會憑「common sense」（常理），衡量反對意見的強烈程度，從中彈性拿捏。

政府擬撥緩衝區給鄉民辦傳統節慶 竣工前商妥管理權

新界鄉議局主席劉業強表示，鄉議局對當局提出促進城鄉共融，以及推出「北都城鄉共融基金」先導計劃表示支持，強調不能只著眼於新發展區的推進，而忽視鄉村實際的困難，以及鄉村對社會的重要性。他關注政府預留空間舉辦傳統節慶的實際操作和土地權益，指文件中提到會利用新發展區和鄉村間的緩衝區及橋底空間，預留作舉辦打醮、盆菜宴及傳統節慶活動之用。不過，鄉村舉辦活動通常最少有過百人參與，他問及政府在規劃空間時，會否就鄉村的實際需要作充分諮詢。

甯漢豪表示，若鄉委會願意管理相關空間，當局能以短期租約形式批撥管理；但鄉委會無意管理，改由政府負責，則無法享有優先使用權。目前當局並未一刀切規定必須採用某一種模式，但起碼會先做好規劃。在工程開展後，通常會在竣工前商討好管理問題。

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