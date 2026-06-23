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警察員佐級協會換屆 主席梁俊傑：強積金與長俸制待遇差距大 倡改善福利減人才流失

政情
更新時間：18:05 2026-06-23 HKT
發佈時間：18:05 2026-06-23 HKT

香港警察隊員佐級協會今日（23日）在警察體育遊樂會舉行第二十七屆執行委員會暨單位代表就職典禮。第二十七屆協會主席梁俊傑致辭時表示，協會一直十分關注強積金（MPF）制度同事與長俸（ Pension）制度同事在服務條件方面的差異。他認為強積金制度同事在部分服務條件中存在不合理的缺失，包括退休後缺乏醫療保障、子女教育津貼欠奉、年假較少、強積金不能維持人員忠誠等。

關注強積金與長俸待遇差異 盼解決人才流失癥結

他相信相關因素或是警隊長期招聘不足及人才流失的問題癥結，稱未來協會會進一步聚焦有關工作，希望為警隊未來棟樑爭取更合理的基本保障。他強調，協會目標是讓不同服務條件的同事都能享有合理權益。

引用《竹石》勉勵同袍

梁俊傑以清朝文學家鄭板橋的《竹石》 勉勵同袍，稱「咬定青山不放鬆，立根原在破岩中；千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風」。他指詩人以竹喻人，讚頌堅韌的竹子，以勇敢無畏的精神，面對逆境和困難，在惡劣的環境中抗爭到底，並磨練出堅忍不拔的特質。他認為協會工作時亦要抱住這種心態，接受「順境有時，逆境有時」 ；順境時，當然要乘風破浪，追逐心中所想；逆境時，亦要調整心態，保持專業，以不亢不卑的態度堅守心中信念，伺機而動。

他指近日和其他總區主席都收到不少會員就大家都關注的議題提出意見，當中有部分會員反映時都頗為激動。他希望告訴會員「你哋嘅聲音我哋都聽到，而且聽得好清楚」，指會積極收集及整合各位會員的意見，透過不同渠道轉達管方或有關政府代表。他指協會必須如實反映會員的想法，並提出合理及可行的建議方案。他說協會目標是令所有會員同事都可以在無後顧之憂的情況下工作，從而維持社會穩定。

協會第二十七屆區代表宣誓儀式由創會會長譚惠珠主持監誓，再由一眾主禮嘉賓頒發委任證書及顧問聘書。保安局局長鄧炳強、公務員事務局局長楊何蓓茵、協會榮譽常務會長陳健波、署理警務處處長簡啟恩等多名政界人士亦有出席。

記者、攝影：陳俊豪

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