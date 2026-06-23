羅淑佩倡「一程多站」非遺美食之旅 串連福州潮州香港 品嚐佛跳牆飲「世一」雞尾酒｜Kelly Online

文體旅局局長羅淑佩今日（23日）在社交平台發帖，指昨天下午（22日）參加閩港合作聯席會議，並代表香港特區與福建省簽署了加強拓展文化旅遊的合作備忘錄後，晚上與政務司司長陳國基和特首辦主任葉文娟等陪同行政長官李家超到訪福州的歷史文化街區「三坊七巷」明清古建築群，考察學習古蹟保育、應用和推廣。她更乘着「中華文化節」及「非遺月」，構思出一條結合高鐵與飛機的「福州、潮州、香港」聯乘「一程多站」非遺美食之旅，以吸引本地市民及外籍旅客。

簽署閩港文旅備忘錄 考察福州古建築保育

羅淑佩與陳國基、葉文娟等人陪同李家超，一同到訪福州的歷史文化街區「三坊七巷」明清古建築群，以考察並學習當地的古蹟保育、應用與推廣。行程中，團隊亦到訪了福建省非物質文化遺產博覽苑，與福建省官員分享閩港兩地在非遺保育、文旅融合發展及推廣方面的經驗。她認為，適逢「中華文化節」和「非遺月」正在香港舉行，此時與福建省官員交流合作方向，正值最佳時機。

構思「非遺+美食」聯遊 乘高鐵飛機便捷串連三地

談及閩港合作，羅淑佩認為其中一個重點是推展「一程多站」聯遊模式。她透露，因應自己喜愛美食，加上剛觀看了《給阿嬤的情書》，網絡上因而啟發靈感，構思出一個結合飛機航班與高鐵網絡的「福州、潮州、香港」三地「非遺+美食之旅」，認為該行程既適合香港市民，也能吸引外來旅客。

羅淑佩表示構想中的行程，旅客可先從香港乘搭飛機前往福州，隨後轉乘高鐵前往潮汕，回程時則由潮汕乘高鐵返回香港。整個旅程時間可靈活調整，且沿途交通便捷舒適，更可配合國家針對外籍人士提供的144小時或240小時免簽證政策。

她指，行程參觀三地非遺文物和文化項目，在福建可參觀、購買明溪微雕、平潭貝雕、柘榮剪紙、農民畫、軟木畫等；在潮汕則可欣賞英歌舞和購買粵綉、潮州木雕和功夫茶品；在香港可訂製手雕麻雀，買花鈕和模型花牌，更可觀看演唱會和到訪山徑或海島觀賞自然景色。

她續指，既是「非遺+美食之旅」，在福建要品嚐武夷山岩茶和清香的茉莉茶，品嚐「魚丸肉燕」甚至佛跳牆；在潮州品嚐滷水、打冷、牛肉鍋；而在香港，可以去「世一」酒吧品嚐雞尾酒、享用「黯然銷魂飯」及清鮮粵菜。

羅淑佩表示，有關行程選擇豐富，並期望這個因「靈感到」而設計的路線能吸引市民和旅客。她同時歡迎公眾留言，分享其他「一程多站」的建議路線。